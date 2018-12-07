Panathinaikos Fenerbahçe basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Panathinaikos Fenerbahçe basket maçı ile THY Avrupa Ligi'nde 11. Hafta başlıyor. 5 mağlubiyet ve 5 galibiyet ile ligde 10. sırada bulunan Panathinaikos, temsilcimiz Fenerbahçe karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacak. Daha önce aralarında oynadıkları 20 mücadeleden eşit galibiyetlerle ayrılan ekipler, üstünlük şansını bu karşılaşmada kullanacak. Peki, Panathinaikos Fenerbahçe basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar
Panathinaikos Fenerbahçe basket maçı için geri sayım başladı. Basketbolda bu yıl da Avrupa'nın en büyüğü olmaya aday olan temsilcimiz Fenerbahçe, Panathinaikos karşısında galibiyet şansı arayacak. Peki, Panathinaikos Fenerbahçe basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi 11. Hafta mücadelesinde Panathinaikos, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 7 aralık Cuma günü saat 22.30'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.
Şu ana dek sadece bir kez mağlup olan ve 9 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, ligde lider durumda bulunuyor.
Panathinaikos ise beşer galibiyet ve yenilgi sonunda 8. sırada yer aldı.
THY Avrupa Ligi'ndeki son yenilgisini 4. haftada diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'e 89-83 yenilen Fenerbahçe, üst üste 6 karşılaşmayı kazandı.
EUROLEAGUE’DE 20. RANDEVU
İki takım Euroleague'de daha önce 19 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 9 kez parkeden galip ayrılırken, Panathinaikos ise 10 kez rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon oynanan iki müsabakada Pana evinde 70-68, Fener'de sahasında 67-62 mağlup etti.
İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe, 84.8 sayı ortalamasıyla oynarken, rakibi Panathinaikos ise 80.1 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 13.9 sayı ortalamasıyla takımını sırtlıyor. Yunan temsilcisinde ise Keith Langford 12.1 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.
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