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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
07.12.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

Panathinaikos Fenerbahçe basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Panathinaikos Fenerbahçe basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Panathinaikos Fenerbahçe basket maçı ile THY Avrupa Ligi'nde 11. Hafta başlıyor. 5 mağlubiyet ve 5 galibiyet ile ligde 10. sırada bulunan Panathinaikos, temsilcimiz Fenerbahçe karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacak. Daha önce aralarında oynadıkları 20 mücadeleden eşit galibiyetlerle ayrılan ekipler, üstünlük şansını bu karşılaşmada kullanacak. Peki, Panathinaikos Fenerbahçe basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

Panathinaikos Fenerbahçe basket maçı için geri sayım başladı. Basketbolda bu yıl da Avrupa'nın en büyüğü olmaya aday olan temsilcimiz Fenerbahçe,  Panathinaikos karşısında galibiyet şansı arayacak. Peki, Panathinaikos Fenerbahçe basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 11. Hafta mücadelesinde Panathinaikos, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 7 aralık Cuma günü saat 22.30'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Şu ana dek sadece bir kez mağlup olan ve 9 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, ligde lider durumda bulunuyor.

Panathinaikos ise beşer galibiyet ve yenilgi sonunda 8. sırada yer aldı.

THY Avrupa Ligi'ndeki son yenilgisini 4. haftada diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'e 89-83 yenilen Fenerbahçe, üst üste 6 karşılaşmayı kazandı.

EUROLEAGUE’DE 20. RANDEVU

İki takım Euroleague'de daha önce 19 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 9 kez parkeden galip ayrılırken, Panathinaikos ise 10 kez rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon oynanan iki müsabakada Pana evinde 70-68, Fener'de sahasında 67-62 mağlup etti.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe, 84.8 sayı ortalamasıyla oynarken, rakibi Panathinaikos ise 80.1 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 13.9 sayı ortalamasıyla takımını sırtlıyor. Yunan temsilcisinde ise Keith Langford 12.1 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

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