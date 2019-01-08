Panathinaikos, F.Bahçe'nin eski yıldızına kanca attı!
Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos, kısa oyuncu rotasyonuna ekleme yapmaya çok yakın.
NBA’den kesilen Sean Kilpatrick ile neredeyse her konuda anlaşmaya varan Panathinaikos‘ta Yunan basınında yer alan haberlere göre bir isim daha gündeme geldi: James Nunnally!
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague şampiyonluğu yaşamış olan James Nunnally, şansını yeniden NBA’de denemek istemişti ancak geçtiğimiz günlerde sezon başında sözleşme imzaladığı Minnesota Timberwolves tarafından serbest bırakıldı.
Bununla birlikte Panathinaikos başantrenörü Rick Pitino’nun transfer için Sean Kilpatrick ile James Nunnally arasında bir seçim yapacağı kaydedildi.
Panathinaikos’un uzun rotasyonuna da bir ekleme yapması bekleniyor ancak Yunan ekibinde öncelik şu an için kısa oyuncu transferini tamamlamak.
Başantrenör Rick Pitino, Cincinnati’deki kolej günlerinden bu yana Sean Kilpatrick’i yakından tanıyor ancak Panathinaikos’un üç sayılık atışlar konusunda yaşadığı sorunlar daha iyi bir şutör olan Nunnally’i öne çıkarıyor.
Rick Pitino’nun nihai kararını kısa bir süre içerisinde vermesi bekleniyor ancak olası yeni transferin çift maç haftasında sahne alması beklenmiyor. (Eurohoops)
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