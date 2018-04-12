Panathinaikos Euroleague'den çekiliyor mu?
Avrupa'nın köklü kulüplerinden olan Panathinaikos'un başkanı Dimitris Giannakopoulos, takımın Euroleague'den çekildiğini ima eden mesajlar gönderdi.
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Euroleague'den çekildiklerini belirtti. Sert söylemleri ile gündeme gelen Panathianikos Başkanı Giannakopoulos, flaş bir karara imza attı. Bu açıklama Panathinaikos'un Euroleague'de son sezonu olduğu anlamına geliyor.
Yunan ekibinin başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımının Euroleague'e mafya benzetmesi yaptı. FIBA görselini de paylaşan Yunan başkan, "Panathinaikos basketbolun olması gereken yerine dönüyor. Nokta!" açıklaması yaptı.
Giannakopoulos’un, Pana’yı EuroLeague organizasyonundan çekme kararı aldığı ve Yunan temsilcisinin çok büyük bir ihtimalle gelecek sezon FIBA organizasyonu olan FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceği öğrenildi. Giannakopoulos’un yanı sıra Panathinaikos kulübünün çok sayıda yöneticisi de, bu bilgiyi basına verdikleri demeçlerle onayladı.
Sivri söylemleriyle gündeme gelen Dimitris Giannakopoulos, Euroleague hakkında 'mafya' ifadesini kullandı.
Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Türk sporseverlerle ilgili hakaret içeren ifadeleri nedeniyle THY Avrupa Ligi maçlarından 1 yıl boyunca men edilmiş, daha sonra ceza 5 aya düşürülmüştü...
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