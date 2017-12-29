Panathinaikos Başkanından olay Obradovic paylaşımı!

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un Real Madrid'e mağlup olduğu maçın ardından ekrana gelen Zeljko Obradovic'in görüntüsüne patlıcan emojisi ekleyerek bir paylaşımda bulundu.
Ağır ifadeler kullanmıştı
Zeljko Obradovic ve Sırp koçun ayrılış süreciyle alakalı daha önce ağır ifadeler kullanan Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe Doğuş'un Real Madrid'e mağlup olduğu maçın ardından Obradovic'in ekrana gelen görüntüsüne patlıcan emojisi ekleyerek bunu kendi Instagram hesabından paylaştı.
Yunan kulübünün başkanı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile oynayacakları seri öncesinde de sosyal medyadan sert ifadelerde bulunmuştu.