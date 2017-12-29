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Panathinaikos Başkanından olay Obradovic paylaşımı!

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ile ilgili yapılan bir paylaşım gündeme bomba gibi oturdu.

Fanatik
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Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un Real Madrid'e mağlup olduğu maçın ardından ekrana gelen Zeljko Obradovic'in görüntüsüne patlıcan emojisi ekleyerek bir paylaşımda bulundu.

Ağır ifadeler kullanmıştı

Zeljko Obradovic ve Sırp koçun ayrılış süreciyle alakalı daha önce ağır ifadeler kullanan Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe Doğuş'un Real Madrid'e mağlup olduğu maçın ardından Obradovic'in ekrana gelen görüntüsüne patlıcan emojisi ekleyerek bunu kendi Instagram hesabından paylaştı.

Yunan kulübünün başkanı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile oynayacakları seri öncesinde de sosyal medyadan sert ifadelerde bulunmuştu.

Panathinaikos Başkanından olay Obradovic paylaşımı

 

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