Panathinaikos Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?
Panathinaikos Anadolu Efes basketbol maçı için geri sayım başladı. Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında bugün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak. Peki, Panathinaikos Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?
THY Avrupa Ligi heyecanı Panathinaikos Anadolu Efes maçıyla devam ediyor. Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 20 maçta 13 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, Yunan takımı Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Anadolu Efes 78-62 kazanmıştı. Basketbol tutkunlarının sonucunu merakla beklediği Panathinaikos Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?
Başkent Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Avrupa kupalarında 642. maç
Anadolu Efes, Panathinaikos müsabakasıyla Avrupa kupalarında 642. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 641 maçta 353 galibiyet ve 288 yenilgi yaşadı.
2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise 394. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda 196 galibiyet ve 197 yenilgi aldı.
Öte yandan Anadolu Efes ile Panathinaikos, Avrupa kupalarında daha önce 28 kez karşılaştı. Bu maçların 10'unu Anadolu Efes kazanırken, 18 mücadeleden ise Panathinaikos galip ayrıldı.
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