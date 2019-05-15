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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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15.05.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Pablo Laso: "Dörtlü Final'i İspanya'da oynamak..."

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Pablo Laso: "Dörtlü Final'i İspanya'da oynamak..."

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek son şampiyon Real Madrid, Avrupa basketbolunun en prestijli kupasını art arda ikinci kez kazanmak istiyor.

İspanya'nın kuzeyindeki Vitoria-Gasteiz kentinde 17-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final'in yarı finalinde Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile karşılaşacak Real Madrid, hazırlıklarını tamamladı.

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, kulübün organize ettiği basın gününde yaptığı açıklamada, Avrupa şampiyonu olmak istediklerini vurgulayarak, "Tüm oyuncular iyi durumda, kazanmak istiyoruz. Buraya gelmek için çok çalıştık. Önümüzde iki final var. Ben Avrupa şampiyonu olmak istiyorum, diğer sonuçların değeri yok. Bu spor ve sporda sadece kazanmak önemli. Art arda iki yıl kupayı kazanmak olağanüstü güzel bir şey olur." diye konuştu.

İspanyol gazetecilerin "Fenerbahçe'de eksikler var, Anadolu Efes'in Dörtlü Final tecrübesi eksik. CSKA-Real Madrid maçı erken final" görüşüne katılmayan Laso, "Buraya gelen dört takım da sezon boyunca çok zorlu maçlar oynadı. Hak ederek geldi. Avrupa Ligi'nin en iyileri burada. CSKA'ya bu sezon iki maçta da yenildik. Şimdi yenmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Laso, yarı finaldeki Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı için "Şu anda beni ilgilendirmiyor" derken, sözlerine şöyle devam etti:

"Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının sonucu çok açık. Fenerbahçe eksikleri de olsa çok sağlam ve hiç kimseden aşağı kalır bir takım değil. Anadolu Efes, mükemmel bir sezon geçirdi. Fenerbahçe'nin çok belirleyici oyuncuları var. Sakat oyuncularından bazılarının durumu belli değil ama bence bir basketbolcu Dörtlü Final'de oynamak için deliye döner. Kırık ya da çok büyük bir sorun yoksa oynar. Efes ise yeni bir takım ancak oyuncuları çok iyi uyum gösterdi ve iyi bir takım olduğunu bu sezon gösterdi."

Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Vitoria-Gasteiz doğumlu olan Laso, "Annem çok heyecanlandığı için maça gelmeyeceğini söyledi. Arkadaşlarım sürekli beni arayıp cesaretlendiriyorlar. Ama bence evde oynamak Dörtlü Final'de çok az avantaj verir." şeklinde konuştu.

Pablo Laso: Dörtlü Finali İspanyada oynamak...

- Real Madridli basketbolcuların görüşleri

Real Madridli basketbolculardan takım kaptanı Felipe Reyes, "Sahada sinirlerine hakim olan ve fizik gücü en yüksek olan takımın" kupayı kazanacağını söyledi.

Şu anda sadece CSKA Moskova maçını düşündüklerini vurgulayan Reyes, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes eşleşmesi için "Fenerbahçe belki daha fazla Dörtlü Final tecrübesi olduğu için biraz daha avantajlı görünüyor ama hepsi o kadar. İki takımın da şansı eşit." değerlendirmesinde bulundu.

Rudy Fernandez de "Bu kupayı art arda iki yıl kazanmak inanılmaz bir şey olur çünkü çok zorlu bir turnuva. Biz takım olarak şu anda en iyi durumdayız. Ama bu sezon CSKA'ya karşı iki maçı da kaybettiğimizi unutmamalıyız. Fenerbahçe'nin eksikleri var, Anadolu Efes de daha az tecrübeli. Ne olursa olsun dört takımın da kaybedecek bir şeyi yok. Biz üzerimizde baskıdan çok motivasyon hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dörtlü Final'in her zaman özel olduğunu vurgulayan Sergio Llull ise "Fizik ve mental olarak hepimiz yüzde 100 durumdayız. Çok zorlu bir sezon geçirdik. Cuma günü sıfırdan başlayıp, CSKA'yı yenip finali düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu olan Real Madrid, bu zamana kadar 10 kez bu kupanın sahibi oldu. İspanyol ekibi, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarını şampiyon tamamladı.

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