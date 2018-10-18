P.O.D. SYSTEM kampanyasının yeni yüzü Pogba!
adidas Originals, “Great Alone Better Together” felsefesi üzerine kurduğu ve en iyi spor ayakkabı teknolojilerini bir araya getirdiği P.O.D SYSTEM’ın yeni kampanyasında futbolun en renkli kişiliklerinden biriyle iş birliği yapıyor. Yeni seri, günümüzün rol modellerinden biri olan, dünyaca ünlü futbolcu Paul Pogba ile duyuruluyor.
P.O.D. SYSTEM’ın ‘Great Alone Better Together’ felsefesini Paul Pogba’nın hayatı ile benzeştiren kampanya Pogba’nın anlatımıyla özel bir video çalışmasını içeriyor.Bir hikaye etrafında çizilen kampanya, Paris'in banliyölerinde geçiyor ve Pogba, anlatıcı rolünü üstleniyor. Ünlü futbolcu, büyüdüğü yeri tekrar ziyaret ederek ona destek olmaya devam edenlere ışık tutuyor. Pogba’nın hikâyesinde ailesinin ve arkadaşlarının oynadığı temel rolü vurgulayan kampanya, P.O.D-S3.1 siluetinin tasarımında olduğu gibi, ‘tek başınıza harika olabileceğinizi, ancak hep birlikte daha iyi olduğunuzu’ gösteriyor.
Yetiştiği ortamı hatırlayarak Pogba, hikâyeyi günümüz Paris gençliğinin bakış açısıyla anlatıyor ve aile ve arkadaşların önemini vurguluyor. Bir yıldızın etrafında bulunan insanların, onu daha büyük kıldığı inancıyla desteklenen bu kampanya, bugün Pogba'yı Pogba yapan insanlara da bir teşekkür anlamını taşıyor.
Arşiv, estetik ve ilerici tasarım perspektifleri arasında bir bağlantı kurularak yaratılan P.O.D-S3.1 silueti, adidas Originals'ın kolektif belleğinden yararlanarak, parçalarının toplamından daha büyük bir anlamı taşıyor.
P.O.D. System birden fazla kaynaktan ilham alıp, onları tek bir tasarımda bir araya getiriyor: ayakkabı tabanında 3 boyutlu yastıklama teknolojisi, topuk desteği ve Eva burun tek bir tasarımda buluşuyor. P.O.D. System sneaker severlere tasarım aşamasından ürünün oluşumuna kadar farklı kaynakların nasıl bir araya geldiğini ve mükemmel bir birliktelik oluşturduğunu anlatmayı hedefliyor. Sokak modasının yeni oyuncusu P.O.D. eşsiz uyumu yakalıyor.
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