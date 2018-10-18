P.O.D. SYSTEM kampanyasının yeni yüzü Pogba!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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18.10.2018 - 16:44, Son Güncelleme:

P.O.D. SYSTEM kampanyasının yeni yüzü Pogba!

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P.O.D. SYSTEM kampanyasının yeni yüzü Pogba!

adidas Originals, “Great Alone Better Together” felsefesi üzerine kurduğu ve en iyi spor ayakkabı teknolojilerini bir araya getirdiği P.O.D SYSTEM’ın yeni kampanyasında futbolun en renkli kişiliklerinden biriyle iş birliği yapıyor. Yeni seri, günümüzün rol modellerinden biri olan, dünyaca ünlü futbolcu Paul Pogba ile duyuruluyor.

P.O.D. SYSTEM’ın ‘Great Alone Better Together’ felsefesini Paul Pogba’nın hayatı ile benzeştiren kampanya Pogba’nın anlatımıyla özel bir video çalışmasını içeriyor.Bir hikaye etrafında çizilen kampanya, Paris'in banliyölerinde geçiyor ve Pogba, anlatıcı rolünü üstleniyor. Ünlü futbolcu, büyüdüğü yeri tekrar ziyaret ederek ona destek olmaya devam edenlere ışık tutuyor. Pogba’nın hikâyesinde ailesinin ve arkadaşlarının oynadığı temel rolü vurgulayan kampanya, P.O.D-S3.1 siluetinin tasarımında olduğu gibi, ‘tek başınıza harika olabileceğinizi, ancak hep birlikte daha iyi olduğunuzu’ gösteriyor.

Yetiştiği ortamı hatırlayarak Pogba, hikâyeyi günümüz Paris gençliğinin bakış açısıyla anlatıyor ve aile ve arkadaşların önemini vurguluyor. Bir yıldızın etrafında bulunan insanların, onu daha büyük kıldığı inancıyla desteklenen bu kampanya, bugün Pogba'yı Pogba yapan insanlara da bir teşekkür anlamını taşıyor.

P.O.D. SYSTEM kampanyasının yeni yüzü Pogba

Arşiv, estetik ve ilerici tasarım perspektifleri arasında bir bağlantı kurularak yaratılan P.O.D-S3.1 silueti, adidas Originals'ın kolektif belleğinden yararlanarak, parçalarının toplamından daha büyük bir anlamı taşıyor.

P.O.D. System birden fazla kaynaktan ilham alıp, onları tek bir tasarımda bir araya getiriyor: ayakkabı tabanında 3 boyutlu yastıklama teknolojisi, topuk desteği ve Eva burun tek bir tasarımda buluşuyor. P.O.D. System sneaker severlere tasarım aşamasından ürünün oluşumuna kadar farklı kaynakların nasıl bir araya geldiğini ve mükemmel bir birliktelik oluşturduğunu anlatmayı hedefliyor. Sokak modasının yeni oyuncusu P.O.D. eşsiz uyumu yakalıyor.

 

 

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