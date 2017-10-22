Özyalçın'dan şampiyonluk mesajı: G.Saray taraftarı mayıs ayını sever

İşte o açıklamalardan öne çıkanlar:
"Berabere bitti. Bu beraberliği ben üzüntülü karşıladım. Puan hesaplarımız bu şekilde değildi. Önümüzde zorlu bir fikstür var. Bu maçın berabere kalması Galatasaray için puan kaybı hem bir anlam ifade ediyor hem etmiyor. Beşiktaş'ın Başakşehir maçı bizim için çok önemli. Ancak yorum yapmayacağım. Galatasaraylılar mayıs ayını sever. Koreografi güzeldi. Bundan sonraki maçlarda da aynı coşkuyu göreceğiz. Galatasaray seyircisi bu maç 2 tane şeyi vurguladı. Bir tanesi sportif başarı kulüplerinn ekonomik yapısıyla özleşiyor. Dursun Özbek ve yönetimine inandıkları vakit başarının daha kolay olacağını gördüler. Bugün daha değişik bir sonuçla yanınıza gelmek isterdim.
Penaltı pozisyonu için sadece şunu söyleyeceğim. Hatta bütün maç için söyleyeceğim. Seyirci çıplak gözle gördü. Televizyonda da görüldü. Bunu kamuoyu değerlendirecek ve kimin haklı olduğunu göreceğiz.
Türkiye liglerinin hoş tarafı şu. Artık küçük büyük yok. Bir takım 3-0 öndeyken 4-3 yeniliyor. Beşiktaş Gençlerbirliği'ne yenilebiliyor. Bütün takımlar denk artık. Ligimizi Premier Lig'e benzetiyorum.
Ben sadece Galatasaray ile ilgili yorum yaparım. Başka takımlar beni ilgilendirmez. Şunu tekrar söyleyeceğim. Galatasaray taraftarı mayıs ayını sever."
Sessiz derbi! Ne G.Saray, ne F.Bahçe...Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle son buldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe daha etkili görüldü. Sarı-lacivertliler Vincent Janssen ile 2 önemli pozisyon yarattı. Hollandalı iki şutunda da çerçeveyi bulamadı. Galatasaray'da 19. dakikada sakatlanan Serdar Aziz'in yerine Latovlevici oyuna dahil oldu. İlk yarı 0-0 eşitlikle son buldu. İkinci yarıda Galatasaray rakip kalede daha etkiliydi. Galatasaray'da Belhanda kendini ceza sahası içinde yere bıraktığı gerekçesiyle çift sarıdan kırmızı gördü. Belhanda'nın gördüğü kırmızı kartın ardından Fenerbahçe maçı tek kaleye çevirdi. İyi kapanan sarı-kırmızılı takım, sarı-lacivertlilere hayati bir pozisyon vermedi. 89. dakikada Feghouli yerine Ahmet Çalık'ı alan Igor Tudor, takımı iyice geriye yasladı. İlerleyen dakikalarda gol olmayınca mücadele 0-0'lık eşitlikle son buldu. Fenebahçe ve Galatasaray arasındaki 8 puanlık fark aynı şekilde kaldı. Cimbom 23 puanla haftayı lider kapadı. Fenerbahçe 15 puana yükseldi. Tudor'un ekibi bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Fenerbahçe ise evinde Kayserispor'u konuk edecek.