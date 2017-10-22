Özyalçın'dan şampiyonluk mesajı: G.Saray taraftarı mayıs ayını sever

İşte o açıklamalardan öne çıkanlar:

"Berabere bitti. Bu beraberliği ben üzüntülü karşıladım. Puan hesaplarımız bu şekilde değildi. Önümüzde zorlu bir fikstür var. Bu maçın berabere kalması Galatasaray için puan kaybı hem bir anlam ifade ediyor hem etmiyor. Beşiktaş'ın Başakşehir maçı bizim için çok önemli. Ancak yorum yapmayacağım. Galatasaraylılar mayıs ayını sever. Koreografi güzeldi. Bundan sonraki maçlarda da aynı coşkuyu göreceğiz. Galatasaray seyircisi bu maç 2 tane şeyi vurguladı. Bir tanesi sportif başarı kulüplerinn ekonomik yapısıyla özleşiyor. Dursun Özbek ve yönetimine inandıkları vakit başarının daha kolay olacağını gördüler. Bugün daha değişik bir sonuçla yanınıza gelmek isterdim.

Penaltı pozisyonu için sadece şunu söyleyeceğim. Hatta bütün maç için söyleyeceğim. Seyirci çıplak gözle gördü. Televizyonda da görüldü. Bunu kamuoyu değerlendirecek ve kimin haklı olduğunu göreceğiz.

Türkiye liglerinin hoş tarafı şu. Artık küçük büyük yok. Bir takım 3-0 öndeyken 4-3 yeniliyor. Beşiktaş Gençlerbirliği'ne yenilebiliyor. Bütün takımlar denk artık. Ligimizi Premier Lig'e benzetiyorum.

Ben sadece Galatasaray ile ilgili yorum yaparım. Başka takımlar beni ilgilendirmez. Şunu tekrar söyleyeceğim. Galatasaray taraftarı mayıs ayını sever."