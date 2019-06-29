Ozornwafor kimdir ve hangi takımda oynadı?
Ozornwafor, Galatasaray'a transferinin açıklanmasının ardından kariyeri ve hangi takımda oynadığı ile merak edilmeye başlandı. Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte atağa geçen Sarı Kırmızılı takımda kadroya takviye edilen son isim Ozornwafor oldu. Peki, Ozornwafor kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı detaylar
Ozornwafor ya da tam adıyla Valentine James Ozornwafor 1 Haziran 1999 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. 2018 yılında ülkesinin takımı Enyimba Aba'da forma giymeye başlayan Ozornwafor, Nijerya U20 takımında da forma giyerek dikkatleri üzerine çekmiştir. Galatasaray'ın transfer hedeflerine giren Ozornwafor, yeni sezonda 300 bin euro bedelle Sarı Kırmızılı formayı taşıyacak.
Sol ayağına hakim olan 1,94 boyundaki Ozornwafor, stoper mevkisinde forma giymekte
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