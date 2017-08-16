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Özmızrak'tan sert sözler: Terim'in aklının çelinmesini sağlayan kişidir

Galatasaray'ın Olağanüstü Divan Kurulu Gayrettepe'deki Dedeman Otel'de devam ediyor. Toplantıda açıklamalarda bulunan Divan Kurulu Üyesi Ayhan Özmızrak'ın hedefinde Başkan Dursun Özbek vardı.

Hürriyet Haber
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Özmızrak, Dursun Özbek'in Kulüpler Birliği Başkanı olması ile ilgili eleştiriler yaparken şu ifadeleri kullandı: ''Galatasaray Başkanı, Kulüpler Birliği Başkanlığı için aday oldu. Ama önceki başkan bırakacağını açıkladığı sırada, mikrofonu alıp 'Kendisini asla bir yere bırakmayız. Yapacak çok işi var' açıklamasını yaptı. Bahsettiğiniz kişi, Kulüpler Birliği Başkanlığı döneminde, Galatasaray'ın üst üste 2 yıl şampiyon olduktan sonra Fatih Terim'in Milli Takım kumpası şeklinde aklının çelinmesini sağlayan kişidir. Bunun baş aktörlerinden birisidir. Yetmemiş, Östersunds maçından sonra kulübünün resmi sitesinde bizimle dalga geçen kişidir. Siz bu kişiye çok başarılı diyorsunuz. Bu kişi aynı zamanda 11645 numaralı kulüp üyesidir. Kulüpler Birliği'yle ilgili son sözüm, bir kulüp başkanı, 'Benim muhatabımız değilsiniz, asbaşkanımla konuşun' dedi. Siz de o asbaşkanı alıp alıp Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı yaptınız. Bir diğer başkanın da daha önce size etmediği hakaretler kalmadı. Onu da alıp bir diğer başkan yardımcısı yaptınız. Galatasaray Başkanının bu duruma düşmesini sindiremiyorum. Alın koltuğunuzda oturun.''

GalatasarayOlağanüstü Divan KuruluDursun ÖzbekAyhan Özmızrak
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