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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
13.07.2018 - 12:39, Son Güncelleme:

Özköylü "Bu kadro lig için yetersiz"

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Özköylü "Bu kadro lig için yetersiz"

Spor Toto 1. Lig’de sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kuran Denizlispor’da teknik direktörlük görevine getirilen Osman Özköylü’nün, "Bu kadro lig için yetersiz. Açık ve net problemli takımız.

"Kadro olarak çok kötüyüz. Bu kadroyla iddia koyma şansımız yok" açıklaması tartışmaya yol açtı. Mehmet Akyüz, Ziya, Aissati, Burak Altıparmak, Cenk, Kerem Can, Taha Can gibi futbolcuları takımda tutup Balıkesirspor’dan Burak Çalık, Gazişehir’den Muhammed Himmet ve Adam Stachowiak, Adanaspor’dan Gökhan Süzen, Altınordu’dan Deniz Vural, Konyaspor’dan Seddar Karaman ve Abdülkerim Bardakçı ile Ankaragücü’nden Kibong Mbamba’yı alan Denizlispor’da Özköylü’nün çıkışı yönetim ve taraftarı ikiye böldü.

Özköylü’nün sert açıklamalarına, önemli bir fedakarlık yaparak takımı oluşturmaya çalışan yönetim cephesinden bir kısmın tepkili olduğu öğrenildi. Sosyal medyada da taraftarın bir kısmı Osman Özköylü’nün şimdiden başarısızlığa bahane üretmeye başladığını iddia edip yolların ayrılması gerektiğini belirtti. Bir kısım taraftar ise tecrübeli teknik adamın haklı olduğunu savunarak transfer yapılması gerektiğini vurguladı. Akhisarspor’dan bonservisini almaya çalışan Alperen Babacan ve Çaykur Rizespor’dan eski futbolcusu Recep Niyaz’a imza attırmaya çalışan yönetim, yabancı bir golcü de alarak transferi noktalamayı hedefliyordu.

AFYON KAMPI BİTTİ

Denizlispor’da 29 Haziran’da başlayan Afyonkarahisar kampı sona erdi. Yeşil-siyahlı futbolcular 2 gün izin yaptıktan sonra 15 Temmuz’da Kızılcahamam’da yeniden kampa girecek. Afyon’da fizik ve kondisyon ağırlıklı çalışan Horoz’un Kızılcahamam’da taktik ve teknik üzerine çalışmalara ağırlık vererek en az 3 hazırlık maçı oynaması planlanıyor.

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