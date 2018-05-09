Özil, Welbeck'e "Zonguldaklıyım" dedirtti
Arsenal'de birlikte futbol oynadıkları arkadaşı Danny Welbeck'e "Zonguldak" ve "Türkiye" mesajı verdiren Mesut Özil, sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla büyük ilgi gördü.
Premier League takımlarından Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman Milli Futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü. Özil, takım arkadaşı Danny Welbeck'e "Ben Türk'üm", "Zonguldaklıyım" dedirtti. Özil'in Türkiye ve Zonguldak'a takım arkadaşı üzerinden gönderdiği mesaj sosyal medyada günün konusu oldu.
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