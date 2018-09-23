Özil güldü, Cenk üzüldü / Arsenal - Everton maç özeti
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, evinde Everton'ı 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü.i
İngiltere Premier Lig'de 6. hafta maçında Arsenal, Everton'ı konuk etti. Mücadeleyi Arsenal 2-0 kazandı. Everton'da Cenk Tosun, 72. dakikada oyuna dahil olurken Mesut Özil Arsenal'da 90 dakika sahada kaldı.
Ev sahibi takım 56. dakikada Lacazete ve 59'da Aubameyang ile skoru belirledi. Arsenal 12 puana yükseldi, Liverpool temsilcisi ise 6 puanda kaldı. Cenk Tosun lige golsüz bir şekilde devam ederken 11'deki yerinden de oldu. Londra ekibi bir sonraki maçını evinde Watford ile oynayacak. Everton ise Fulham'ı konuk edecek.
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