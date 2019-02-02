Özhan Çıvgın: Oyuncuların özverileri müthişti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÖzhan Çıvgın: Oyuncuların özverileri müthişti
GeriFutbol Özhan Çıvgın: Oyuncuların özverileri müthişti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
02.02.2019 - 18:37, Son Güncelleme:

Özhan Çıvgın: Oyuncuların özverileri müthişti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özhan Çıvgın: Oyuncuların özverileri müthişti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan'ı mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Özhan Çıvgın, "Oyuncularımın gösterdiği özveri müthişti, taraftarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Çıvgın, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, böyle bir galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Kendi evlerinde oynadıkları her karşılaşmada taraftar desteğini hissettiklerini ancak bugün daha farklı bir atmosfer olduğunu kaydeden Çıvgın, şöyle konuştu:

"Dar rotasyona rağmen arenadaki atmosferle birlikte maç uzatmaya gitti. Uzatmaya gitmeden de kazanabilirdik. Hafta içindeki Avrupa kupası maçında hazırlanacak çok zamanımız yoktu. Tek idmanla hazırlanmaya çalıştık. Oyuncularımın gösterdiği özveri müthişti, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra ligde içeride iki maçımız var, onları da kazanıp play-off potasında yarışı devam ettirmek istiyoruz."

Çıvgın, Kameron Chatman'la yollarının ayrılmasının ardından şu anda takviye yapmayı düşünmediklerini belirterek, "Sakat olan Türk oyuncularımızın dönmesini bekliyoruz. Eğer kafamızdaki planda bir aksaklık olmadığı sürece 4 yabancı ile devam edip, Türk oyuncuların aldığı rolle beraber hem Avrupa'da hem Türkiye liginde hedefimize ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Ivanovic: "Son hücumu iyi oynayamadık"

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic de zor bir maç olacağını bildiklerini kaydetti. Rakiplerinin hücum ribauntlarında ve hızlı hücumlarda etkili olduğunu bildiklerini belirten Ivanovic, "Bunları yapmaları halinde kazanamayacağımızı biliyorduk. Onlar kazandılar. Son hücumu iyi oynayamadık." yorumunu yaptı.

Ivanovic, müsabakanın ardından Pınar Karşıyaka'dan iki yardımcı antrenörün kendi yardımcı antrenörlerine fiziksel müdahalede bulunduğunu ileri sürerek, bunun inanılmaz bir şey olduğunu sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Alanyaspor - Galatasaray (ilk 11'ler belli oldu)

Beşiktaş teknik heyetine saldırı...

Beşiktaş, Antalya'ya geldi

Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ı uzatmada devirdi!