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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.03.2019 - 23:24, Son Güncelleme:

Özer Hurmacı: "Yıldırımlar üst üste geldi..."

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Özer Hurmacı: "Yıldırımlar üst üste geldi..."

Sivasspor'un tek golünü kaydeden Özer Hurmacı, maç sonrasında dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Maçtan önce Sivasspor'u İstanbul'a getirecek olan uçağa yıldırım düşmesine atıf yapan tecrübeli futbolcu, "Dün buraya gelirken uçağımıza yıldırım düşmüştü, bugün de maça Bülent Yıldırım düştü! Yıldırımlar üst üste geldi" diye konuştu.

ERSEL UĞZUR: BÜLENT YILDIRIM ÇOK KÖTÜ YÖNETTİ

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, 2-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Maçın hakem Bülent Yıldırım’ı eleştiren Uzğur, “Hakem oyunu çok kesti. Bize göre penaltı olan pozisyonlarda, tekrar izlemedi bile” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe deplasmanında 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor’da Teknik Sorumlu Ersel Uzğur maçın ardından konuştu. İyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Uzğur, “Sİvasspor olarak bu akşam iyi bir mücadele ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Çocuklarımız maçın sonuna kadar futbol oynamaya çalıştılar. Her bölgede baskı yaptılar, top kazandılar, öne de geçtik. Ama bunun ardından yediğimiz goller bize yakışmadı. Bizim adımıza hakemin yönetimi çok kötüydü. Bizim adımıza üzücü. Hakemin oluşturduğu faulden sonra gol yedik. Sivasspor böyle oynadığı ve mücadele ettiği sürece daha iyi yerlere gelecektir. Ben kendi adıma oyuncularımı kutluyorum” dedi.

Kone’nin sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giymediğini sözlerine ekleyen Uzğur, “Kone bizim için çok değerli bir oyuncu. Geçen hafta sakat olmasına rağmen bizimle beraber olmak istedi. Bu hafta antrenmanların 1-2’sine katıldı. Biraz iyileşme vardı. Geriye düştükten sonra Kone’yi riske atmayı göze alamadık. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Son birkaç dakikada kendisini riske atmayı göze alamadık. Maç kaybedebiliriz ama hiçbir oyuncumuzu kaybetme lüksümüz yok çünkü lig devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Hakem penaltı pozisyonlarını değerlendirmedi”

Özer Hurmacı’nın takıma çok önemli katkılar verdiğini söyleyen Ersel Uzğur, “Özer takıma sonradan katıldı ve bir de hastalık geçirip ciddi kilo kaybı yaşadı. Yavaş yavaş formunu yukarıya çekiyor. Özer’in sahada olduğu her dakikada yaptığı katkıdan memnunuz. İsteyen istediği gibi değerlendirebilir” diye konuştu.

Son olarak hakem Bülent Yıldırım’la ilgili konuşan Uzğur, “Bülent Yıldırım oyunu çok kesti. Bize göre penaltı olabilecek pozisyonlar var ama bunları da değerlendirmeye almadı. 2 hafta önce de Erzurum’daki maçımızı yönetmişti ve 2 penaltımıza bakmadan dahi geçti. Sadece bu maça özel bir eleştiride bulunmuyoruz. Penaltı pozisyonlarının dışında oyunun gidişatının nasıl gittiğini de görüyoruz. Tempomuzun düşmesi açısından ve moralimizi bozma açısından bize göre kötü bir maç yönetti” diyerek sözlerini tamamladı.

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