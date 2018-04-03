Özen: "Fenerbahçe şu anda fizik olarak ligimizin en diri takımı"
Önder Özen, 5-0 biten Kayserispor - Fenerbahçe maçını beIN SPORTS'ta değerlendirdi. Özen, sarı lacivertlilerin fizik gücüne dikkat çekti.
Takım bütünlüğünden uzaklaştı Kayseri takımı. Ben bugün şöyle düşünüyordum, olasılıklardan bir tanesi şuydu: Fenerbahçe adına 22 puanlık bir fark var. Pazartesi oynaması çok ciddi bir dezavantajdı, rakiplerinin kazanması sebebiyle. Aykut hoca da zaten maçtan sonra bunu belirtti, altını çizdi.
Fenerbahçe Kayserispor'a geçilebilirdi
Böyle bir ortamda puanlar 48-41. Yense Kayseri takımı 44 yapacak. 4 puan fark kalacak ve ikili averajı alacak. Sonra Fenerbahçe bütün hedeflerinden tek tek kopmuş olması sebebiyle, tek bir hedefi kalan Kayseri karşısında ilerleyen haftalarda geçilebilirdi.
Kayseri bunu hesaplamış olmalı. Sahaya belki çok farklı bir hazırlıkla çıktılar ama şunun altını çizmek zorundayım: Kayseri'deki düşüş ne olursa olsun bugün Fenerbahçe de hiç oynatmadı. Çok akıllıca oynadı.
Fenerbahçe şu anda fizik olarak ligimizin en diri takımı. Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı ve Başakşehir'i seyrettik. (Ajansspor)
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