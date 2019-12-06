Özel | Süper Lig'e Frappart formülü

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Spor Arena / Mehmet ARSLAN

Şenol Güneş’in basın toplantısı sonrası bir masa başında dost sohbetindeyiz. TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan ve Şenol Güneş de masada. Konu tabii ki hakemler ve hakem tartışmaları. Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır söz alıyor:

“En büyük talihsizliğimiz sezon başındaki UEFA Süper Kupa’daki Liverpool-Chelsea maçı ve o maçı yöneten kadın hakem oldu. Hem maç mükemmeldi hem de hakem.”

Bayındır’ın bu sözleriyle birlikte ben de yeni bir tartışmayı da gündeme taşımak istedim...

Süper Lig’de maçları kadın hakemler yönetse, tartışmalar sona erer mi?

ÖZDEMiR: ÖNCE HEPSiNi iYi BiR EĞiTiMDEN GEÇiRMELiYiZ

Nihat Özdemir ile söze başlayalım... Özdemir, bu konuda Merkez Hakem Kurulu’nun hazırlık içinde olduğunu açıklayıp ekliyor: “Kadınların elbette futbolun içinde çoğalması gerekiyor. Bunun destekçisiyiz. Ancak kadın hakemlerin maçları yönetmesi tartışmaların son bulacağı anlamına gelmez, ben bu görüşe katılmıyorum.”

Güneş de kadın hakem konusuna olumlu yaklaşanlardan:

“Önce kadınlarımıza değer vermeliyiz. Ve onları iyi bir eğitimden geçirmeliyiz. Ben çok sıcak bakarım maçları kadınların yönetmesine.”

Soydan, esprili bir yaklaşım getiriyor konuya: “Ben tartışmalara bir son vereceğine inanmıyorum. Çözüm olmaz. (Gülerek) Ama kadın hakem güzelse başka...”

Şenol Güneş de kadın hakem konusuna olumlu yaklaşanlardan:

“Kadınların elbette futbolun içinde çoğalması gerekiyor. Bunun destekçisiyiz. Ancak kadın hakemlerin maçları yönetmesi tartışmaların son bulacağı anlamına gelmez, ben bu görüşe katılmıyorum. ”

Selim Soydan, kadın hakem konusuna ılımlı bakıyor ama bir sonuç vereceğine inanmıyor. Esprili bir yaklaşım getiriyor konuya: “Ben tartışmalara bir son vereceğine inanmıyorum. Çözüm olmaz. (Gülerek) Ama kadın hakem güzelse başka...”





ALP: BiR MAÇTA 10-12 KM KOŞABiLMELiLER



BU konuda en yetkili isim Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp. İşte Alp’in yaklaşımı:

“Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir toplantıya 11 kadın hakemimiz de katıldı. Onlara ‘Siz çalışın, önünüzü açmaya hazırım’ dedim. Şu anda görev yapan hakemlerimiz Süper Lig maçlarını yönetecek seviyede değiller. Bir maçta hakemlerimiz 10-12 kilometre kat ediyorlar. Kadın hakemlerimizin de bu seviyeye ulaşması gerekir.”

Peki Alp kadın hakemlerin yönettiği maçlarda tartışmalara nokta koyulacağına inanıyor mu?

“İstanbul’daki Liverpool-Chelsea maçında oyuncular hakeme itiraz bile etmedi. Türkiye’de benzer bir durum yaşanır diye umut ediyorum. Oyuncuların kadın hakemlere yaklaşımı daha ılımlı olur ve fayda sağlanır.”

AVCI: TARTIŞMALAR YUMUŞAR



Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kadınların bütünüyle futbolun içinde olmalarının tartışmaları yumuşatacağına inanıyor:

“Yurt dışında kadın fizyoterapistler var, hakemler var. Kadınların futbolun içine alır sayısını çoğaltırsak, daha bir ciddiyet ve gelişim sağlarız. Kadın hakeme gelince. Elbette sıcak bakarım.”

Medipol Başakşehirli Arda Turan, ise bu konudaki görüşünü şöyle dile getiriyor: “Kadın hakeme karşı saha içinde futbolcu itirazlarının azalacağı muhakkak ama saha dışındaki tartışmaların azalacağını düşünmüyorum.”



HAKEMLER VAR’A GiTMESiN VAR HAKEMi KARAR VERSiN

TÜRK futbolunun en ciddi sorunlarından biri hakem kararları. Dikkat edin hataları demiyorum, kararları diyorum. Çünkü herkes kendi penceresinden bakıp, hakem kararlarını eleştiriyor. VAR (Video hakem) uygulaması ile birlikte tartışmaların azalacağı bekleniyordu. Ama tam aksine artık iki tartışmamız oldu. Sahada hakemin verdiği/vermediği kararlar. VAR ile birlikte alınan kararlar. Bu konuyla ilgili de ilginç öneriler geldi masadan. İşte onlardan birkaçı:

1-) VAR sadece ofsayt ve topun çizgiyi geçip geçmediği konusunda karar versin.

2-) İngiltere sistemini biz de uygulayalım. Yani hakemlerimiz VAR’a gitmesin, VAR hakemi karar versin.

Bence de en uygun çözüm ikincisi. Çünkü bizde her hakem sorumluluğu VAR’a bırakarak üstünden atıyor.

ZAMAN ÇALANLARA SARI KART

Futbola dair tartışmalar insanın zihnini açıyor. Keşke doğru tartışmaları yapabilsek hep birlikte. Süper Lig’in en çok şikayet edilen konularından biri de futbolcu davranışları. Bir faul atışını bile 1 dakika gibi bir sürede kullanan, kural dışı bir şekilde oyunun akışını aksatan oyuncular- takımlar futbolun izlenme oranını düşürüyor. Bundan bir teknik adamdan ziyade bir izleyici olarak Şenol Güneş de sıkıntılı. Çözüm mü? Elbette yine hakemler. ‘Hakemler bu tür davranışta bulunanları sarı kartla cezalandırmalı.’

Ben bu öneriye bayıldım. Bayıldım çünkü ben tempolu ve hızlı futbol istiyorum. Oyunu durdurup yarım saat yerde kıvranan oyuncuları izlemek istemiyorum.

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