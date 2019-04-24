Özel Sporcular Futsal Milli Takımı kampa giriyor!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Down Sendromlular Futsal A Milli Takımı, 1 Mayıs Çarşamba günü Riva'da kampa girecek.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2020 Down Sendromlular Trisome Oyunları'na katılacak Down Sendromlular Futsal A Milli Takımının hazırlık kampı, 1-3 Mayıs ve 6-12 Mayıs tarihlerinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde gerçekleşecek.
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