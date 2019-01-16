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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
16.01.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Özel öğrencilerden Erzurumspor’a destek ziyareti

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Özel öğrencilerden Erzurumspor’a destek ziyareti

Erzurum’un Horasan ilçesindeki Fatih İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitim gören 15 özel eğitim öğrencisi Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ziyaret etti.

Teknik direktör Mehmet Özdilek’e çiçek hediye eden öğrenciler, futbolculara da içerisinde ’Biz inandık siz de inanın’ yazılı mesajların bulunduğu zarfları verdi.

Horasan Kaymakamlığı, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte Fatih İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitim gören özel öğrenciler için özel bir gün düzenlendi. Okul Müdürü Selçuk Deringöl ve öğretmenler tarafından velileri ile birlikte otobüsle Erzurum’a getirilen özel öğrencilerin ilk durağı alışveriş merkezindeki oyun alanı oldu. Atlı karınca, salıncak ve top havuzu gibi oyun alanlarında vakit geçirdikten sonra Süper Lig ekiplerin BB Erzurumspor’un tesislerine gittiler.

Mavi-Beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek ve futbolcularla tanışan öğrenciler, onlara getirdikleri çiçek ve baklavayı hediye ettiler. Öğrenciler daha sonra ceplerinden çıkardıkları ve içerisinde, ’Biz inandık siz de inanın’ yazılı mesajların bulunduğu zarfları verdiler. Teknik heyet ve futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, bir süre futbolcuların antrenmanına eşlik etti. Özdilek ve futbolcuların da yakın ilgi gösterdiği misafirler, tesislerden güler yüzle ayrıldı.

Spor tesislerinden ayrıldıktan sonra öğrencilerle ilgili okul müdürü Selçuk Deringöl, "Okulumuzda özel öğrenciler için bir sınıf bulunmakta. Onlar bugün unutamayacakları bir gün yaşadılar. İlçeden çıktıktan sonra hepsini ayrı bir heyecan sardı. Futbolcularla tanışma anında duydukları sevinci ne atlı karıncada ne de top havuzunda yaşamadılar. Herkeste olduğu gibi onlarda da futbolun ayrı bir yeri var" dedi.

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