ÖZEL | Mustafa Cengiz: "VAR'dan önce Zorlu kayıtları açıklansın!"

Ali NACİ KÜÇÜK - “Zorlu, Türk futbolu için bir milattır, derin yaralar açmıştır” diyen Cengiz, Koç-Özdemir-Alp zirvesi için şunları söyledi:

“Kulüp başkanı, TFF başkanı ve MHK Başkanı bir araya gelebilir. Ama bu toplantı özel bir mekanda, daha önce açıklanmadan ve deklare edilmeden yapılamaz. Eğer yapılırsa bunun açıklanması gerekir. Şimdi bakıyoruz ki bazı kulüpler VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyor. 2 noktaya değineceğim: 1-) VAR kayıtlarından önce Zorlu kayıtları açıklansın. 2-) Biz geçen yıl Konyaspor maçından sonra VAR kayıtları açıklansın diye UEFA’ya, IFAB’a iki kere yazı yazdık. Her ikisinde IFAB bunun yerel federasyonun yani TFF’nin yetkisi dahilinde olduğunu bildirdi. TFF’den kayıtların açıklanmasını istedik, ancak TFF cevap dahi vermedi.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN İSTEDİK"

Bizim orada kastımız 5 dakika boyunca iki hakemin ne konuştuğu idi. Normal bir pozisyon olsa idi VAR kaydının açıklanmasını istemeyebilirdik. Ama tam 5 dakika oyunun durmasına neden olan konuşma bizi de şüpheye düşürdü. Ne konuşuldu? Yoksa bizim konumuz kesinlikle Konyaspor’un galibiyeti ya da mağlubiyeti değildi.

Bizim konumuz Türk futbolu adına bunun açıklanması idi. İleride de bu tip şeylerin tekrarlanmaması, yaşanmaması içindi. Yani, VAR kayıtlarında bu kadar uzun tartışmaya konu olacak ne var? Gözünüzün önünde olan bir şey neden bu kadar uzun sürdü? O 5 dakikada neler yaşandı?

'BAVULLAMI GİRDİK' NE DEMEK?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Zorlu Center’da TFF yöneticileriyle yaptığı görüşmeyle ilgili, “Oraya sanki bavulla girdik! Görülen yerden girdik çıktık” açıklamasını değerlendiren Mustafa Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

NEDEN BAVUL?

‘Bavulla mı girdik’ ne demek? Neden bavul? Rakibimizin sayın başkanı diyor ki; ‘Biz Zorlu’ya MHK Başkanı’nı çağırıp hakemleri konuştuk.” Güzel! Derbi sonrasında aynı başkan çıkıp, ‘Biz kendimize uygun hakemi bulduk. Bu hakemle devam edersek şampiyon oluruz’ diyor. İkisini birbiri ile birleştirdiğimizde örtüşüyor.

"KUŞKULANMAKTA HAKLIYIM"

Ben bundan kuşkulanmakta haklıyım. Çünkü bu yarışın içindeyim. Kimse rahatsız olmasa da, herkes bunu iyi niyetle görse de, ben Dante’nin sözünde olduğu gibi cehenneme giden yolların iyi niyet taşları ile örülüdür. İyi niyetle ise açıklansın Zorlu’da ne konuştukları...”

"ORTALIK YANGIN YERiNE DÖNERDi"

Mustafa Cengiz, Ali Koç-TFF zirvesi için, “Madem bu görüşme legaldi, neden TFF’nin resmi sitesinden yayınlanmadı? Neden ta ki, bir gazeteci bunu açıklamadan önce söylemediniz? O görüşmede G.Saray başkanı olsaydı, ortalık yangın yeri olurdu. Ne terör örgütü kalırdı girmediğimiz, ne şaibeler” dedi.

"CÜNEYT ÇAKIR BELLİ Kİ O GÖRÜŞMEDEN ETKİLENMİŞ"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Peki sizce Cüneyt Çakır, Ali Koç-Nihat Özdemir-Zekeriya Alp görüşmesinden etkilenmiş midir?” sorumuza şu çarpıcı yanıtı verdi: “Öyle görünüyor ki etkilemiş! Görüntü bu. Biz buna karar veremeyiz. Niyet okuyamayız. Ama beni başkasına verilen penaltılar ilgilendirir mi? İlgilendirir. Çünkü ben bu oyunun Galatasaray olarak bir parçasıyım. Yarış 18 takımlı. Eğer bir takım feryat ediyorsa, siz onu duymuyor ve kulağınızı kapatıyorsanız, kendiniz feryat ettiğinizde başkalarının kulak kapatmasına alınmayacaksınız! Ben, kimden gelirse gelsin bu feryatların duyulması, dinlenmesi kanaatindeyim.

"DERBiNiN HAKEMLERiNE NiYE GÖREV YOK?"

MUSTAFA Cengiz, F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır ile VAR masasındaki Mete Kalkavan’a bu hafta maç verilmediğine dikkat çekerek, “Çok enteresan. Şimdi biz bundan ne sonuç çıkaracağız? Ben bu yarışın içinde doğru davrandığımıza inanıyorum. Öbürleri tersini düşünebilir. Ama bizim yaptığımız bir şey var ise de söylesinler. Bizim manipüle ettiğimiz, zorladığımız bir şey varsa söylesinler” dedi.

"TWEET ATMASININ SEBEBi PFDK’YA SEVK EDiLMESi"

Fatih Terim’in önceki akşam saat 20.45’te paylaştığı, “Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek” şeklindeki tweeti ile ilgili görüşlerini de açıklayan Cengiz, şöyle konuştu: “Fatih Hoca’nın neden PFDK’ya sevk edildiğini inanın bilmiyorum. Göztepe maçından sonraki konuşmasına tekrar tekrar baktım bir şey bulamadım. Hâlâ anlamadım. Fatih Terim’in disipline neden verildiğini, verilme nedenini hukuksal anlamda çözemedim. Yoksa niyet anlamında bin kere verebilirler. Ama cezayı gerektirecek bir sözcük ben bulamadım. Fatih Terim’e haksızlık yapılmıştır. Hoca da tepkisini bu şekilde vermiştir.”



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"FİRAVUN LANETİ GİBİ! O 8 KULÜBÜN 3'Ü KÜME DÜŞTÜ"

“VAR kayıtları açıklansın dediğimiz için Kulüpler Birliği, 17 kulüp adına bir bildiri yayınladı. Oysa bu açıklamayı yapan 17 değil, 8 kulüptü. Firavun’un laneti gibi o bildiride imzası olan 8 kulübün 3’ü küme düştü.”

Mustafa Cengiz, geçen sezon 24 Kasım’da Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası yaptıkları, “VAR kayıtları açıklansın. Hakem Hüseyin Göçek ve VAR masasındaki Halis Özkahya’nın 87. dakikada bizim aleyhimize verilen penaltı sonrası 5 dakika boyunca ne konuştukları kamuoyuna açıklanmalı” dedikleri için, TFF ve diğer kulüplerden tepki gördüklerini hatırlatarak şöyle dedi:

ÖNCE TFF CEZA VERDi

‘VAR kayıtları açıklansın’ dediğimiz için önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bize ceza verdi. Arkasından Kulüpler Birliği Vakfı, bizim dışımızdaki 17 kulüp adına bir bildiri yayınladı. Oysa bu açıklamayı yapan 17 kulüp değil, 8 kulüp idi. Sanki Firavun’un laneti gibi bu 8 kulübün 3’ü küme düştü, 5’i kaldı. O zamanlarda ‘Hakemler de insandır, onlar da pekalâ hata yapabilir’ diyen 8 kulüp asla hakem hataları için konuşamaz! Konuşmamaları gerekir.... Hakemler hakkında kesinlikle basın toplantısı yapmamaları gerekir.

ESKi ZORLULAR!

Neden? Çünkü, hakemler de insandır, hakemler de hata yapabilir diye kendi web sitelerinden bunu yayınladılar. Tekrar ediyorum; resmi web sitesinden bildiri yayınlayan, gizli mahfillerdeki eski Zorlular (!)... Biz Rusya’da maçta iken telefon trafiği ile kendi ortağının aleyhine komplo kurar gibi yaptığın bu gizli eylem neticesinde sen dedin ki; ‘Hakemler de insandır. Bir takıma ayrıcalık yapılamaz.’ Bitti!..

GEÇEN YILI DA AÇIKLAYIN

Şimdi ne istiyorsun, bizim de istediğimiz ‘VAR kayıtları açıklansın’ diyorsun. Biz bunu zaten IFAB’a, TFF’ye başvurup istemiştik. Güzel, işi büyütelim! Tamam VAR kayıtları açıklansın ama geçen yılki Konya maçının VAR kayıtları da açıklansın! O bildiriyi yayınlayan 8 kulüp konuşamaz! Ben olsam utanırım, hicap duyarım. Hiçbir şey artık eskisi gibi değil.

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