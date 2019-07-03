Özel hayatına karışma, keyfini sür

Max Kruse, Bundesliga’da geçen sezonun en iyi 5 futbolcusundan biriydi. Mevkisinin en net tanımı; forvet arkası. Fakat oyun kurmadan çok gol atmayı ya da asist yapmayı seviyor. Kalitesi tartışılmaz ancak poker bağımlısı olması ve özel yaşamı tartışılır. Werder Bremen onu çok iyi idare etti ve mükemmel verim aldı.

F.BAHÇE’nin flaş transferi Max Kruse dün İstanbul’a geldi. Kariyerinin tamamını Almanya’da geçiren 31 yaşındaki forvetin A’dan Z’ye tüm özelliklerini Alman futbolu konusunda uzman olan Orhan Uluca, Spor Arena Plus dergisinin temmuz sayısına yazdı. Dergilik uygulamasından erişilebilen Spor Arena Plus’taki yazının bazı bölümleri şöyle:

SCHAAF: ‘ÇOK BÜYÜK YETENEK’

1- MAX Kruse, Werder Bremen altyapısından çıkış yaptı ve dönemin teknik direktörü Thomas Schaaf, onun için “Çok büyük bir yetenek geliyor” demişti. Ancak Mesut Özil ve Diego gibi oyuncuların olduğu yerde yeteneğine gereğinden fazla güvenerek tembellik yapınca beklenen çıkışı yapamadı.

FREIBURG’DA TAMAMLANDI

2- WERDER Bremen’de kadroya giremeyince St.Pauli’nin yolunu tuttu. St.Pauli sonrası gittiği Freiburg’da oyuncu geliştirme konusunda uzman olan Christian Streich ile futbolu yeniden öğrenmeye başladı. Topu kaybettiğinde yapılacak presten tutun da pozisyon analizlerinde keşfedilen eksikliklere kadar.

ALMAN MiLLi TAKIMI’NDA 14 MAÇ

3- FREIBURG’daki performansıyla Lucien Favre’nin çalıştırdığı Mönchengladbach’a transfer oldu. Favre yönetiminde kariyerinin zirvesine ulaştı. 66 maçta 23 gol atıp 21 asist yapınca Löw tarafından Alman Milli Takımı’na çağrıldı. Milli forma altında 14 maça çıkıp 4 gol attı.

BONSERViS REKORU KIRDI

4- 2015’te 12 milyon Euro’ya Wolfsburg’a transfer oldu ancak bekleneni veremedi. 28 yaşında yuvaya geri döndü ve o dönem 7 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Bremen, tarihindeki en pahalı oyuncu oldu. Bremen’deki 4 sezonunda 93 maçta forma giyerken, 35 gol atıp 30 asist yaparak, toplam 65 gole katkıda bulundu.

iDEAL YERi FORVET ARKASI

5- KRUSE’ye göre mevkisinin en net tanımı forvet arkası. Zaman zaman onu oyun kurucu olarak da kullandılar. ‘Gol ve asist’ yeteneğinden dolayı kaleden fazla uzaklaştırılmamasında fayda var. Oyun zekâsı onu hem gole götürür hem de izlemesine doyamayacağınız asistlere imza atmasını sağlar.

YANINA BiR SANTRFOR ŞART

6- TEKNİK kapasitesinin yüksek oluşuyla beraber Kruse, vizyoner kimliğini oyun kurmadan çok gol atmak ya da asist yapma üzerine inşa ediyor. ‘Sahte dokuz’ formasyonu için ideal olduğu kadar baklava 4-4-2’nin aranan hücum ikilisinden de birisi yine Max Kruse’dir. Kariyerine göz attığınız zaman iyi bir santrfor ile oynadığında çok daha verimli olduğunu söyleyebiliriz.

BASKIYI ÇOK SEVER!

7- MAX Kruse’nin en çok dikkat çeken özelliklerinden biri baskının yüksek olduğu maçlarda iyi performans ortaya koyması. Bunun da nedenlerinden birisi bağımlı olduğu poker oyunu. 2015 yılında ‘online’ olarak oynanan ve Almanların Pro 7 kanalından canlı yayınlanan turnuvaya katılan Kruse, birinci olarak 50 bin Euro kazandı ve bağışladı. World Series of Poker 2017’de ise 241 kişi arasında üçüncü oldu.

TAKSiDE 75 BiN EURO UNUTTU

8- WOLFSBURG’da oynadığı dönemde Berlin’de bir poker gecesi dönüşü sabaha karşı bindiği takside, elbette bir poker gecesinde kazandığı 75 bin Euro’yu unuttu. Werder Bremen’de oynarken antrenman öncesi sabaha karşı 4’te Hamburg dönüşü kaza yapan Kruse, o saatte nereden geldiğini açıklamadı.

WERDER BREMEN iYi iDARE ETTi

9- WERDER Bremen Kulübü, Max Kruse’nin özel yaşamındaki olaylara karşı herhangi bir yaptırım uygulamadığı gibi onu bu konularda iyi tolere ederek, muazzam bir verim almayı başardı. Bunu başarmanın yolu ise Kruse ile poker arasındaki tutkuyu kabul etmekten geçiyor. Kruse, pokerin futbolun getirdiği baskıyı başka yöne kaydırmak için araç olduğundan bahsediyor.

EN iYi 5 OYUNCUDAN BiRiYDi

10 - KRUSE, gerçekte Alman Milli Takımı’nda oynaması gereken ve o kaliteye sahip bir futbolcudur. Skorer olması, saha içi disiplini ve istikrarlı başarısı takdire şayandır. Lakin tüm bunların yanında poker bağımlılığının dışında özel yaşamı ve partilere olan düşkünlüğüyle çeşitli sorunlar yaşadı. Başka açıdan Bundesliga’da geçen sezon en iyi performans gösteren 5 oyuncudan biri oldu