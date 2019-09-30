(ÖZEL HABER) TFF Başkanı Nihat Özdemir: ‘Fikret Orman’a bırakma diyeceğim’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri(ÖZEL HABER) TFF Başkanı Nihat Özdemir: ‘Fikret Orman’a bırakma diyeceğim’
GeriFutbol (ÖZEL HABER) TFF Başkanı Nihat Özdemir: ‘Fikret Orman’a bırakma diyeceğim’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Süleyman ARAT
30.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

(ÖZEL HABER) TFF Başkanı Nihat Özdemir: ‘Fikret Orman’a bırakma diyeceğim’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
(ÖZEL HABER) TFF Başkanı Nihat Özdemir: ‘Fikret Orman’a bırakma diyeceğim’

TFF Başkanı Nihat Özdemir Hürriyet’e konuştu. “Fikret Orman başkanlığı bırakırsa, bu Türk sporu için büyük bir kayıp olur” diyen Özdemir, TFF Yönetim Kurulu ve diğer kurullarda yer alan herkesin tarafsız hareket ettiğini söyledi; “Ben dahil tüm kurullardaki arkadaşlarımız ceketlerimizi federasyonun kapısında bırakıp göreve başladık” dedi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, camiadan yeterli destek göremediği gerekçesiyle olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın göreve devam etmesi gerektiğini söyledi. Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı olan Orman’la çok iyi anlaştıklarını belirten Özdemir, “Fikret Orman başkanlığı bırakırsa, bu Türk sporu için büyük bir kayıp olur. Ayrılmasını istemiyorum. Bunu kendisine de söyleyeceğim. Daha önce iki kez aradım, ulaşamadım ama mutlaka konuşup devam etmesi gerektiğini söyleyeceğim” dedi.

BU DERBİ MİLAT OLSUN

Bütün kulüplerle iyi ilişkiler içinde olduklarını vurgulayan Özdemir, TFF Yönetim Kurulu ve diğer kurullarda görev yapan herkesin tarafsız hareket ettiğini söyledi. Özdemir, “Ben dahil tüm yönetim kurulu arkadaşlarımız ceketlerimizi federasyonun kapısında bırakıp göreve başladık. Tabii ki bu arada sanal ortamda herkes bir şeyler söyleyebilir ama biz doğru bildiğimiz yoldan sapmayacağız. Bizim tek derdimiz Futbol Federasyonu’nu hukuka uygun olarak yönetmek” diye konuştu.

G.Saray - Fenerbahçe derbisini de değerlendiren Nihat Özdemir, şöyle devam etti:

“Maçtan önce başkanların, yöneticilerin açıklamaları gibi sorunlar oldu ama taraftarlar ve medya karşılaşmanın centilmence geçmesi için ellerinden geleni yaptı. Oyuncular da sahada birbirlerine saygı gösterip sadece futbol oynama çalıştılar. Ve tabii ki maçı dünyanın en iyi hakem üçlüsü yönetti. Biz istiyoruz ki, bu derbi bir milat olsun. Ana hedefimiz bu. Bundan sonraki bütün maçlar dostça geçsin.”

Ramsey ilk golünü attı;

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Ryan Babel’e kulübe yolu göründü
Golfte büyük finale iki bilet
Fenerbahçe’de sıra savunmada
(ÖZEL HABER) TFF Başkanı Nihat Özdemir: ‘Fikret Orman’a bırakma diyeceğim’