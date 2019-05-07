Özel | Galatasaray, Babel transferini bitirdi! İşte sözleşme süresi ve ücreti
Bir yandan ligde şampiyonluk mücadelesi veren, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk transferini bitirdi.
Galatasaray, Fulham'da forma giyen ve takımının küme düşmesiyle sezon sonunda serbest kalacak olan Ryan Babel ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Ryan Babel için Galatasaray’ın yıllık 2.5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Sarı kırmızılılar, ayrıca bonservisi elinde olan Hollandalı yıldıza 2.5 milyon euro da imza parası ödeyecek.
Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'a transfer olan Babel, forma giydiği 15 maçta 5 gol atıp 4 de asist yaptı.
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