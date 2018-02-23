Özel festivale özel jüri
Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali 10-11 Mart tarihleri arasında Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center’da yapılacak.
Spor Arena bünyesinde ilk kez ana medyada yer alan E-spor yine bir ilki aynı markanın çatısı altında bu kez oyun ve dijital yaşam festivalinde yaşayacak.
İlk gün tüm dünyayı peşinden sürükleyen League of Legends turnuvasıyla sevenlerine merhaba diyecek olan festivalde birbirinden ünlü isimler, yayıncılar, fenomenler, takımlar ve e-spor dünyasının enleri sizlerle buluşacak. Festivalin ikinci gününde ise perde PlayerUnknown's Battlegrounds turnuvasıyla kapanacak.
Bu festivalde sadece muhteşem turnuvaları izlemeyeceksiniz. Teknosa Oyunun Büyükleri E-Spor Ödülleri ile yılın en iyilerinin ödüllendirildiği anlara da tanıklık edeceksiniz.
Oylama için: http://www.e-sporarena.com/oyunun-buyuklerini-oyla
Spor Arena jürisi ve sizlerin oylarıyla belirlenecek ödüller festivalde sahiplerini bulacak. Jüride kimler yok ki;
Bora Koçyiğit (Riot Games Türkiye Ülke Müdürü), Hakan Baş (BAUSuperMassive Takım Sahibi), Bünyamin Aydın (Space Soldiers Takım Sahibi), Koray Durkal (Spor Arena Espor Yazarı), Mehmet Arslan (Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü)
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