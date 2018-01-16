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Özeçoğlu: Play-off oynamak istiyoruz

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Eskişehir Basket'in kulüp başkanı Sinan Özeçoğlu, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılarak kenti en iyi şekilde temsil etmek istediklerini bildirdi.

AA
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Özeçoğlu, yazılı açıklamasında, sezon başında iyi bir ekip kurduklarını ve her hafta üzerine koyarak ilerlediklerini belirtti.

Ligin ilk yarısında hedeflerini tutturduklarını vurgulayan Özeçoğlu, şunları kaydetti:

"Eskişehir Basket'in ligi en iyi yerde bitirmesi için elimizden geleni yapacağız. Sezon sonunda Avrupa kupalarına katılabilir bir kulüp olarak Eskişehir'i en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu yıl 30 maçlık maratonu bitirdikten sonra, sezon sonunda play-off oynamak istiyoruz. Son on yıla baktığınızda lige çıktığı yıl, hiçbir takım play-off oynayamamış. İlk yarıda 15'te 10 yapan hiçbir kulüp yok. Biz bunu başardığımız için oyuncularımı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. İlk devreyi 4'üncü sırada tamamladık. Bu ligde Eskişehir'i en iyi şekilde temsil etmek için çabalıyoruz."

Özeçoğlu, Eskişehir Basket'in ligin Türk oyunculara en fazla şans veren ekibi olduğunu belirterek, A Milli Takımı'na oyuncu kazandırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper LigiBasketbolEskişehir Basketbol

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