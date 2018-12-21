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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
21.12.2018 - 17:21, Son Güncelleme:

Özdilek: 'Kazanıp, devre arasına moralli girmek istiyoruz'

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Özdilek: 'Kazanıp, devre arasına moralli girmek istiyoruz'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü sahalarında Kayserispor ile yapacakları maçı kazanarak devre arasına moralli girmek istediklerini söyledi.

Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ligin geride kalan haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk yarısında çok kötü bir futbol ortaya koyduklarını dile getirdi.

"Oyuncularıma özellikle ikinci yarıdaki oyunumuz için teşekkür ediyorum. Bu maçın ilk yarısında kendi kişiliğimiz ve kimliğimizden çok uzak bir görüntü sergiledik. İkinci yarı tam tersi oldu. Neler yapması gerektiğini bilen bir takım kimliğiyle 40 bin seyirci önünde bu skoru yakalamak hem camia hem de takım adına çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

- "Bizim için çok önemli bir müsabaka"

Özdilek, deplasmanda Fenerbahçe'den aldıkları bir puanın değer bulması için Kayserispor maçından da galibiyetle ayrılmaları gerektiğini aktardı.

Rakiplerinin son iki lig maçını kazandığını anımsatan Özdilek, şunları kaydetti:

"Devre arasına 18 puanla girmek bizi çok mutlu edecektir. Puansal anlamda çok büyük farklar yok. Çok enteresan bir lig yaşıyoruz. Dolayısıyla kendi evimizdeki müsabakaları galibiyetle kapatmak çok kıymetli. Hoca değişiminden sonra rakibin ivmesi iyi ama rakipten çok bizim sahada yapacaklarımız ön plana çıkacak. Bunun için hazırlıklıyız. Kazandığımız zaman puan cetvelinde rakibin üstünde olacağımız aşikar. Olmazsa olmaz bir müsabaka oynayacağız. Devre arasına sağlıklı ve kazanarak, moralli girmek istiyoruz. Bizim için çok önemli bir müsabaka."

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- "Acka, çok doğru bir duruş sergilemedi"

Mehmet Özdilek, takımda Khubulov'un sakat, Egemen Korkmaz'ın da cezalı olduğunu, savunma oyuncusu Acka'nın ise alacaklarını gerekçe göstererek şehri terk ettiğini belirtti.

Kayserispor maçı öncesi savunmadaki eksiklere dikkati çeken Özdilek, şöyle konuştu:

"Acka, çok doğru bir duruş sergilemedi. Alacaklarıyla alakalı haklı mıdır, haklıdır. Biz ona 'İlk yarının sonuna kadar kal.' dedik. Sonra herkes istediğini yapabilir. Konuştuğumuz meblağlar, çok komik meblağlar. Maalesef arkadaşları ile takımına o sağduyulu ve kişilikli duruşu gösteremedi. O mevkide Egemen'in de cezalı olması bizi ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. Ancak yapacak bir şey yok. Her şerden bir hayır doğar. Biz 11'e 11 çıkıp işimizi yapacağız."

Özdilek, ara transfer döneminde takıma katmayı planladıkları oyuncular olduğunu dile getirerek, "Görüştüklerimiz var ama getirmek kolay değil. 5 veya 6 futbolcu, bakacağız artık. Transfer yapacağız, yapmalıyız. Yoksa böyle birbirimize bakarız." değerlendirmesinde bulundu.

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