Özbek: Yabancı sınırı gündemi gerçekçi değil!

Çarpıcı açıklamalar yapan Özbek, şunları söyledi:
- Tudor'un genç, dinamik ve futbolun içinden gelen Galatasaray'ı seven bir kişiliği var.
- Yönetim olarak kendisinin arkasında durmamız gerekiyordu. Yönetim olarak kendisine gereken desteği verdik.
- Türkiye'deki takımların yüzde 100'e yakınında artık çok yabancı futbolcu var. Bu durum sadece bizde yok.
- Türkiye'deki takımların, uluslararası mücadelelerde başarılı olması için onlarla aynı koşullarda mücadele etmeleri lazım.
- Geçmişte baktığımız zaman Milli Takım olarak düşük yabancı sayısıyla da başarısız olduğumuz dönemler var.
- Milli Takım'daki başarısızlığın sebebi yabancı sınırı değil. Bunun çözümü Almanya gibi altyapıya önem vermekten geçer.
- Sonuç olarak bu konudaki düşüncemiz belli. Yabancı sınırı konusundaki gündemi gerçekçi bulmuyorum.
- Asamoah konusunda, Juventus son anda bize göndermek istemedi. Ara transfer döneminde kendisiyle tekrar ilgileneceğiz.
- Yönetim olarak amacımız ilk olarak taraftar ve camianın sevdiği bir futbol ortaya koymaktı