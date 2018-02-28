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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFutbol HaberleriÖzbek: "Galatasaray'a hizmet etmekten hiçbir zaman geri durmayız"
Futbol Özbek: "Galatasaray'a hizmet etmekten hiçbir zaman geri durmayız"
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Futbol
AA
28.02.2018 - 14:27, Son Güncelleme:

Özbek: "Galatasaray'a hizmet etmekten hiçbir zaman geri durmayız"

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Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübe hizmet etmek için hiçbir zaman geride durmayacağını söyledi.

Galatasaray Stadyum Müzesi'nin açılışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Özbek, müzede Galatasaray'ın 113 yıllık tarihinin yansıtıldığını belirterek, "Çok emek verdiğimiz, yaklaşık bir seneye yakın süren bir çalışmanın ardından bugün müzenin açılışı yapıldı. Çok güzel olmuş, duygulanmamak mümkün değil. Bu gurur Galatasaray'ındır. Buraya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulüpte mayıs ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olup olmayacağı sorulan Özbek, "Ben 20 seneden beri Galatasaray'a hizmet eden bir Galatasaraylıyım. Biz Galatasaray'a hizmet etmekten hiçbir zaman geri durmayız. Galatasaray'da yoluna konulması gereken işler var. Her konuda istişare edilmesi gereğini duyuyorum. Biraz sonra da başkanlarla toplantı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri çerçevesinde Galatasaray ile yapacağı görüşmeyle ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Geçtiğimiz yıl bu konuyla ilgili iki kez UEFA'yı ziyaret ettim. Galatasaray'ın mali yapısının düzelmesine yönelik Riva ve Florya projelerini anlattım. Dolayısıyla devlet desteği olan bu projelerin Galatasaray'ın mali yapısına büyük katkı sağlayacağı bir gerçek. Bu suretle Galatasaray'ın mali yapısının düzeleceğini o dönemde yetkililere anlattım. UEFA'ya daha önceden bildirilmiş projeler hayata geçti. Bugün yapılması gereken bu projelerin hayata geçtiğini gidip anlatmak. UEFA bizden 2021'e kadar yapılması gereken işleri sormuştur. Riva projesinden yaklaşık 1,5 milyar lira kaynak bekliyoruz. Bir kısmı geldi. Bunun anlatılması lazım. Ayrıca UEFA'nın çok dikkat ettiği futbol ailesine borcun olmaması lazım. Böyle bir durum söz konusuysa gitmeden bu borçların temizlenmesi gerekiyor. Bu manada anlatım yapılırsa başarılı olacağını düşünüyorum."


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