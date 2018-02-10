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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Özat tepkili... "Bu kadar gol kaçırdığımız maç yok!"
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Sıradaki Haber: Vodafone Park'ta 'What is Love'

Futbol
10.02.2018 - 19:18, Son Güncelleme:

Özat tepkili... "Bu kadar gol kaçırdığımız maç yok!"

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Ümit Özat, Gençlerbirliği'nin Trabzonspor ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Özat, "Bu kadar gol kaçırdığımız maç yok" dedi.

Ümit Özat şunları söyledi:

"Önce arkada üçlü ile başladık. Böyle olunca rakibin bekleri ilk yarıda çıkmakta zorlanmadılar. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. 7 kişi sağlam durunca pozisyon vermiyorsunuz ama çok istediğimiz bir şey değil. Futbolu basketbol gibi oynayamazsanız. Pogba da 3'lü dizilişte az oynadı İkinci yarı onu oyuna aldım. Kazanmak için her hamleyi yaptık. Gençlerbirliği'nin başında 30-40 maça çıkmışımdır, bu kadar gol kaçırdığımız maç yok. Kaybedebilirdik de.

Fenerbahçe maçında bir pozisyon çok tartışıldı, Beşiktaş maçında net faulden gol yedik. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon... Bu takımlar hakem hatasından puan kaybetse bile tolere edebilir, biraz daha dikkat etmelerinde fayda var. Penaltıya bakın değil diyen var. Yine de maçın akışkan olmasında hakemin payı var, hiç durdurmadı hakem. Oyunu çok iyi yönetti. Bu takım taraftarıyla güzel. Bugünkü iyi oyunumuzda taraftarın da etkisi büyüktür. Onlara teşekkür ediyorum, yanımızda olmalarını bekliyoruz"

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