Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat kimdir?
Rojin Haspolat, Ozan Tufan ile görüntülenmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Bir süredir ismini gizli tutan Rojin Haspolat, Sporarena objektiflerine yakalandı. Peki, Rojin Haspolat kimdir? İşte, Ozan Tufan'ın sevgilisi hakkında bazı bilgiler
Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat, Önce Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi.
Ozan Tufan’la tam 1,5 yıldır ciddi bir arkadaşlık yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.
Ozan’ın, menajeri Mirsad Türkcan ve Rojin Haspolat’ın önerisiyle evini Acarkent’ten Zekeriyaköy’e taşıdığı gelen haberler arasında.
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