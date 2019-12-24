Ozan Tufan'ın müthiş yükselişinin kronolojik öyküsü

Spor Arena / Süleyman ARAT | Mitolojik Zümrüdü Anka kuşunun hikayesini bilmeyenimiz yoktur... Öleceğini hissettiği zaman ağaç dallarında kendisine bir yuva hazırlayan Zümrüdü Anka kuşu, güneşin yakıcı ışıklarında kavrulur ve kül olur. Daha sonra küllerinden doğar ve Kaf Dağı’nın zirvesine kadar çıkar. Bu hikaye bana Ozan tufan’ın yeniden doğuşunu anımsattı...

HERKES ONA YÜKLENDİ

Çok genç yaşta geldiği F.Bahçe’de, işler kötü gidince günah keçilerinden biri olmuştu. Yanağındaki beninden, saç şekline, saçını üflemesine kadar her şeyi tartışıldı, eleştirildi.

UNUTULMUŞTU!

O da tıpkı Zümrüdü Anka kuşu gibi içine kapandı. Ve bir gün kadro dışı bırakıldı. Öylesine unutulmuştu ki Volkan, Dereağzı’nda basın toplantısında yönetimden özür dilerken 5 metre geride tek başına çalışan kadro dışı Ozan hiçbir gazetecinin umurunda dahi olmamıştı.

Sergen ağabeyini dinleyip Alanyaspor’a gitti

Futbolu bırakacağı, yurt dışına kiraya verileceği, Şenol Güneş’in onu Beşiktaş’a istediği yazıldı, çizildi. Tüm bunların içinden o dönem Alanyaspor’u çalıştıran Sergen Yalçın’dan gelen telefonu seçti Ozan. “Gel birlikte başarırız. Sen iyisin, iyiler her zaman kazanır” diyordu Sergen ağabeyi. Aynen öyle de odu.

AKLI HEP F.BAHÇE’DEYDİ

Geçen yıl Alanya’da oynanan Alanya-F.Bahçe maçı sonrası soyunma odasının önünde gördüğüm Ozan’ı hiç unutamam. Kaptan çıktığı maçta takımı maçı 3-1 gibi bir skorla kazanmış olmasına rağmen onun gözü öteki formadaydı. Ünlülerin yanına fotoğraf çektirmek için gelen çocuklar gibi geldi Fenerbahçe soyunma odasının önüne. Odaya gıptayla bakıyordu. Yanına yaklaştım ve sordum: “ne dersin Ozan, seneye Fenerbahçe formasını tekrar giyecek misin?..”

Ersun Yanal’ın verdiği hiçbir göreve itiraz etmedi

Öyle içten “İnşallah abi inşallah. Ersun Hocam zaten beni her arıyor, ‘Daha iyi bir Ozan’ı her zaman isterim’ diyor. Seneye tekrar Fenerbahçe’de olacağım” dedi ki. Sesssiz sedasız döndü yuvasına. Kimse inanmadı böylesine müthiş bir geri dönüş yaşayacağına.

HER MAÇ DAHA İYİYE...

Ersun Yanal’ın verdiği hiçbir göreve itiraz etmedi. Her maç bir öncekinden iyi oldu. Takım kaybetse bile tek ayakta kalan, çırpınan o oldu. Koşuyor, mücadele ediyor, her gördüğü yerden kaleyi yokluyor, müthiş goller atıyordu. Cagliari hazırlık maçında ilk füzesi fileleri buldu. Sonra Real Madrid’e müthiş bir gol attı. Önceki gün de Beşiktaş kalesini sarstı. Evet, küllerinden yeniden doğmuştu Ozan Tufan...

OZAN’IN MÜTHİŞ YÜKSELİŞİNİN KRONOLOJİK ÖYKÜSÜ

1- Kabahatı başkalarında aramak yerine kendisinde aradı, özeleştiri yaptı. Fenerbahçe’ye ve milli takıma dönmek için hırsla çalıştı.

2- Cazip transfer tekliflerini elinin tersiyle itip, kendisini gerçekten isteyen Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor’a gitti.

3- Kendisini uzun süre kadro dışı bırakan Fenerbahçe Yönetim Kurulu ya da teknik direktörü hakkında tek bir kötü söz söylemedi.

4- Ayrıldığı takımın teknik direktörü Ersun Yanal’la çok iyi ilişki kurdu, başka kulüpte oynasa bile onun direktiflerini uyguladı.

5- Evinin alt katını spor salonuna çevirip bireysel antrenör yönetiminde hemen her gün ekstra antrenmanlar yaparak, fit hale geldi.

6- Fenerbahçe’ye döndükten sonra Emre Belözoğlu’nun öğütlerini dinledi. Her türlü zararlı alışkanlıklardan, arkadaş ortamından uzaklaştı.



Hakan Ural'ı Markaj'a aldık, Fenerbahçe'yi konuştuk;

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!