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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
20.11.2019 - 08:39, Son Güncelleme:

Ozan Tufan'ın hayallerini yıkan haber!

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Fenerbahçe forması Ozan Tufan'ın Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda aldığı süre, Premier Lig'e transfer olmasına izin vermiyor. İngilizlerin yabancı transferindeki son iki sene içinde milli takımın yaptığı maçların % 75'inde oynamaları veya kadroda bulunmaları mecburiyeti, 24 yaşındaki orta sahanın önünde engel.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ozan Tufan gerek kulübü gerekse A Milli Takım'da ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

24 yaşındaki orta sahayı izleyenler arasında Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile bir diğer İngiliz ekibi Crystal Palace da var. İki kulüp de Ozan'ı izlemesi için gözlemcilerini hem Fenerbahçe'nin hem de A Milli Takım'ın maçlarına gönderiyor.

Ancak Ozan'ın Premier Lig'de forma giymesinin önünde çok önemli bir engel var.

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GEÇEN SEZONUN KAYBI VAR

Türkiye'nin FIFA'da 32. sırada olması sebebiyle, yabancı bir futbolcunun İngiltere'ye transferi için 'Milli takımlarının son iki sene içerisinde yaptığı maçların %75'inde oynamaları veya kadroda bulunmaları mecburiyeti' var.

24 yaşındaki oyuncu 2019 yılında milli takımdaki formuyla alkış aldı. Ancak bir önceki sezon hem form durumu hem de yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yoktu. Ozan gelecek sezon Fenerbahçe dışında bir takımı tercih edecekse bu İngiltere dışında bir ülke olacak gibi görünüyor.

Ozan Tufan EURO 2020 Eleme Grubu'nda oynanan 10 maçın 8'inde görev yaptı. 6 maça ilk 11 başlarken, 560 dakika sahada kaldı ve bir de gol attı.

Ozan Tufanın hayallerini yıkan haber

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