Ozan Tufan'ın aradığı şans geldi! Eğer...
Ozan Tufan, Aykut Kocaman tarafından bu ayın başında affedilmişti. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu yaklaşık 1 aydır takımla çalışsa da henüz maç kadrosuna alınmadı.
Ozan Tufan, Aykut Kocaman tarafından bu ayın başında affedilmişti. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu yaklaşık 1 aydır takımla çalışsa da henüz maç kadrosuna alınmadı.
Aykut Kocaman, öğrencisinin son durumuna bugünkü Bolu maçında bakacak. Ozan Tufan, eğer başarılı bir performans gösterebilirse, ligin kalan bölümünde forma şansı bulabilecek.
- FANATİK -
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