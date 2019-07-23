Ozan Tufan'dan yönetime mesaj! "Ayrılmak..."
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ozan Tufan'ın açıklamaları şöyle:
"Fenerbahçe'ye transfer olduğumda benden beklenti yüksekti. Bu beklentileri karşılayamadım. Bunda benim hatalarım olabilir, başkalarının da olabilir. Bu konuya çok fazla girmek istemiyorum. Yeni bir sayfa açıp, yeni bir Ozan göstermek istiyorum. Her takımın tarihinde kötü sezonları vardır. Fenerbahçe de geçen sezon bunu yaşamıştır. Fenerbahçe yeniden ait olduğu yerde olacak. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Fenerbahçe ile kontratım bitiyor ama ayrılmak istemiyorum. Benimle yeni sözleşme yaparlar mı, yapmazlar mı bilmiyorum. En iyi şekilde performansımı gösterip gerisini yönetime bırakacağım. Eljif benim kardeşim gibidir. Napoli'de başarılı olacağına inanıyorum. Çok çalışır, azimlidir. İnşallah bizleri, Fenerbahçe'yi orada gururlandırır."
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