Ozan Tufan'dan flaş paylaşım! Milli Takım'a çağrılınca...
Teknik direktör Şenol Güneş tarafından A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılan Ozan Tufan'dan paylaşım geldi.
Sezonun ikinci yarısını Alanyaspor'da kiralık olarak geçiren Ozan Tufan aday kadroya davet edilmesinin ardından kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Ozan paylaşımında Kulubü Aytemiz Alanyaspor'un takım arkadaşı Efecan Karaca ile birlikte milli takım aday kadrosuna çağrıldığını duyuran tweetini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:
"Sezonun ikinci yarısında kadrosunda bana yer veren, aşık olduğum yeşil sahalara dönmek için şans tanıyan başkanımız sayın Hasan Çavuşoğlu'na, hocamız Sergen Yalçın'a ve Ay-Yıldızlı formayı tekrar giyme fırsatı veren A Milli Takımımızın teknik ekibine çok teşekkür ederim."
İşte Ozan Tufan'ın paylaşımı:
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