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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.05.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

Ozan Tufan'dan flaş paylaşım! Milli Takım'a çağrılınca...

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Ozan Tufan'dan flaş paylaşım! Milli Takım'a çağrılınca...

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılan Ozan Tufan'dan paylaşım geldi.

Sezonun ikinci yarısını Alanyaspor'da kiralık olarak geçiren Ozan Tufan aday kadroya davet edilmesinin ardından kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ozan paylaşımında Kulubü Aytemiz Alanyaspor'un takım arkadaşı Efecan Karaca ile birlikte milli takım aday kadrosuna çağrıldığını duyuran tweetini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sezonun ikinci yarısında kadrosunda bana yer veren, aşık olduğum yeşil sahalara dönmek için şans tanıyan başkanımız sayın Hasan Çavuşoğlu'na, hocamız Sergen Yalçın'a ve Ay-Yıldızlı formayı tekrar giyme fırsatı veren A Milli Takımımızın teknik ekibine çok teşekkür ederim."

İşte Ozan Tufan'ın paylaşımı:

Ozan Tufandan flaş paylaşım Milli Takıma çağrılınca...

Son dakika... Milli Takımın aday kadrosu açıklandı
Son dakika... Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
Ozan Tufan antrenmanlarda güç depoluyorSüper Lig'de ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, kişisel sosyal medya hesabından çalışmalarına dair bu paylaşımı yaptı.
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Ozan Tufandan flaş paylaşım Milli Takıma çağrılınca...

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