MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOzan Tufan'dan derbi sonrası çarpıcı sözler; "Şampiyon olacağız"
GeriFutbol Ozan Tufan'dan derbi sonrası çarpıcı sözler; "Şampiyon olacağız"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
22.12.2019 - 21:33, Son Güncelleme:

Ozan Tufan'dan derbi sonrası çarpıcı sözler; "Şampiyon olacağız"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ozan Tufan'dan derbi sonrası çarpıcı sözler; "Şampiyon olacağız"

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından önemli açıklamalar yaptı.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Ozan Tufan, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"NELER OLABİLECEĞİNİ GÖRDÜK"

Ozan Tufan, "Bu güzel atmosferde, güzel bir maç yaptık. Attığım golde pozisyonun öncesine bakmamız lazım, Gustavo'nun baskısını görmek lazım. Fenerbahçe bu oyunu her zaman oynarsa neler olabileceğini gördük" dedi.

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Şampiyonluğa inandıklarını vurgulayan milli futbolcu, "Vedat Muriç de güzel bir gol attı, ben de güzel bir gol attım. Önemli olan takımın kazanması, inşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Ozan Tufandan derbi sonrası çarpıcı sözler; Şampiyon olacağız

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle