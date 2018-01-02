« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Ozan Tufan'a 2 yıllık teklif!

Ozan Tufan'a 2 yıllık teklif!

Mor-beyazlılar, Kocaman’ın gözden çıkardığı ön liberoyu 1.5 yıl kiralamak istiyor. Teklif, 1.2 milyon euro. Kontratta 6 milyon euro’ya satın alma opsiyonu da olacak.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Fenerbahçe'de yaptığı yersiz açıklamalar nedeniyle gözden düşen Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı. Herkesin İspanya veya Portekiz'e gitmesini beklediği 22 yaşındaki genç oyuncu için Anderlecht, sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Menajerler aracılığıyla yönetimle temas kuran Belçika ekibinin, Ozan Tufan için 1.5 yıllığına kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

2020'ye kadar F.Bahçe'de ÖNERİLEN rakam 1.2 milyon euro. Kontratta 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da yer alacak. Anderlecht bu süreçte Ozan'ın performansından memnun kalırsa, 1.5 yıl sonra bu parayı ödeyerek bonservisini almayı taahhüt etti. Ozan'ın Fenerbahçe ile mukavelesi 2020'de bitiyor. Bu sezon Süper Lig'de 9 maçta görev alan Tufan, 3 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi.

transfer haberleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ