Ozan Tufan'a 2 yıllık teklif!

Fenerbahçe'de yaptığı yersiz açıklamalar nedeniyle gözden düşen Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı. Herkesin İspanya veya Portekiz'e gitmesini beklediği 22 yaşındaki genç oyuncu için Anderlecht, sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Menajerler aracılığıyla yönetimle temas kuran Belçika ekibinin, Ozan Tufan için 1.5 yıllığına kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

2020'ye kadar F.Bahçe'de ÖNERİLEN rakam 1.2 milyon euro. Kontratta 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da yer alacak. Anderlecht bu süreçte Ozan'ın performansından memnun kalırsa, 1.5 yıl sonra bu parayı ödeyerek bonservisini almayı taahhüt etti. Ozan'ın Fenerbahçe ile mukavelesi 2020'de bitiyor. Bu sezon Süper Lig'de 9 maçta görev alan Tufan, 3 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi.