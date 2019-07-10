Ozan Tufan ve Kruse öne çıkıyor
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de şu ana kadar kampın en çalışkan ismi Ozan Tufan oldu.
Alanyaspor’da geçirdiği süreç sonrası eski günlerini hatırlatan Ozan, idmanlara ilk çıkan ve sahayı en son terk eden isim olmasıyla dikkat çekiyor.
Kampın bir diğer çalışkan ve takımdaki oyuncular arasındaki birleştirici ismi de yeni transfer Max Kruse...
Alman futbolcu liderlik özelliği ve kendisiyle aynı dili konuşabilen Tolgay Arslan, Mehmet Ekici ile Tolga Ciğerci üzerinde dahi saha içi ve dışında farklı etkiler yaratmayı şimdiden başardı.
Eljif Elmas Napoli yolunda;
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