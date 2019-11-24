Ozan Tufan ve Altay Bayındır'ın son hali
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçta Ozan Tufan ve kaleci Altay Bayındır'ın aldığı darbeler sonrası fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu.
Maçta Ozan Tufan'ın Malatyaspor'dan Mina'nın ayağına bastığı, kaleci Altay'ın ise Jahovic'in ofsayt pozisyonunda aldığı darbe sonrası görüntüleri sosyal medyaya düştü.
Fenerbahçe'de iki futbolcunun aldığı darbe sonrası son halleri...
Ozan Tufan'ın ayağındaki şişlik
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