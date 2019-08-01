Ozan Tufan tribÃ¼nlere doÄŸru gitti ve...

Ozan Tufan tribünlere doÄŸru gitti ve...
FenerbahÃ§e'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Real Madrid'e karÅŸÄ± attÄ±ÄŸÄ± muhteÅŸem golÃ¼n dÄ±ÅŸÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± futbolla da alkÄ±ÅŸ aldÄ±.
FenerbahÃ§e'nin Real Madrid'e 5-3 maÄŸlup olduÄŸu karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Almanya'da yaÅŸayan TÃ¼rkler sarÄ± lacivertli takÄ±ma sevgi gÃ¶sterilerinde bulundu.
En bÃ¼yÃ¼k ilgiyi gÃ¶ren isim ise Ozan Tufan oldu. 30 metreden muhteÅŸem bir gole imza atan Ozan, formasÄ±nÄ± da tribÃ¼ndeki taraftarlara doÄŸru fÄ±rlattÄ±.
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