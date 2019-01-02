Ozan Tufan transferinde sürpriz gelişme
İkinci yarıda kariyerini nerede sürdüreceği henüz netleşmeyen Ozan Tufan için Süper Lig’de kalma savaşı veren Alanyaspor, transfer ısrarını sürdürüyor.
Akdeniz temsilcisinin teknik direktörü Sergen Yalçın’ın yönetime, “Ozan’ı mutlaka transfer edin, bana 2. yarıda çok lazım” dediği, bunun üzerine Alanyasporlu idarecilerin de Başkan Ali Koç’un kapısını çaldığı ifade edildi.
Fenerbahçe yönetiminin 2019'un ilk günlerinde kararını Alanyaspor yönetimine bildireceği öğrenildi. (Fanatik)
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