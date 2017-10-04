Ozan Tufan: "Terim'in gitmesi..."

Ozan Tufan, Fatih Terim'in görevinden alınmasının ardından A Milli Takım teknik direktörlüğüne Mircea Lucescu'nun getirilmesi ile ay-yıldızlı ekibin 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yapacağı İzlanda ve Finlandiya maçları ile ilgili AA'ya açıklamalarda bulundu.

Lucescu'nun sistemine alışmak için zamana ihtiyaçları olduğuna değinen Ozan, "Fatih Terim'in gitmesi herkesi etkiledi. Alışılmış bir sistem vardı. Yeni hocayla yeni bir sisteme alışmak zor olur. Bu sürece de alışacağız tabii ki ama buna zaman gerekir. Önemli olan formaya hizmet vermek. Fenerbahçe'de de milli takımlarda da elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım." diye konuştu.



Hedeflerinin Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na gitmek olduğunu aktaran 22 yaşındaki milli futbolcu, "Önümüzde zor maçlarımız var. Hedefimiz grubu geçip Dünya Kupası'na gitmekti. Bir sorunumuz var, milli takımda kadrolar sürekli değişiyor. Fatih hocayla kemik bir kadromuz vardı. Adaptasyon işi biraz zor oluyor. Adaptasyon sorunu olunca heyecan da yaşanıyor. O heyecanla da güçlü rakiplere karşı oynamak zordur." ifadelerini kullandı.

"GRUBU LİDER TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"



Ozan Tufan, 2017 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubu lider bitirmek istediklerini söyledi.

Grupta İzlanda ve Finlandiya maçlarının kaldığını hatırlatan Ozan, "İzlanda ve Finlandiya'yı geçip grubu lider tamamlamak istiyoruz. İzlanda maçında puan kaybedersek işimiz matematiksel hesaba kalıyor. Puan kaybetmek istemiyoruz. Geçen sefer de Selçuk (İnan) ağabeyin golüyle İzlanda'yı yenip Avrupa Şampiyonası'na gitmiştik. İzlanda yenemeyeceğimiz bir takım değil. Bizim için zor bir rakip ama biz de onlar için zoruz. Taraftarımızın önünde İzlanda'yı geçeceğimiz konusunda takıma güveniyorum." şeklinde görüş belirtti.

"ARDA AĞABEY BIRAKTIĞINDA KÖTÜ ETKİLENDİK"



Ozan Tufan, kaptan Arda Turan'ın milli takımı bırakmasının kendilerini kötü etkilediğini kaydetti.

Arda'nın kendilerine ağabeylik yaptığını vurgulayan milli futbolcu, "Arda ağabey milli takımı bıraktığında kötü etkilendik. Herkes bir odada toplanmıştı o gün. Arda ağabey bizim kaptanımız. Bize ağabeylik yapan biri." değerlendirmesinde bulundu.



2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımda yaşandığı iddia edilen tartışmalarla ilgili Arda Turan'ın eleştirilmesinin doğru olmadığını dile getiren Ozan Tufan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Arda Turan'a böyle şeylerin yapılmasını hiç tasvip etmiyorum. Arda ağabey ile ilgili söylenenleri kabul etmiyorum. Çok yanlış. Onun verdikleri, yaptıkları belli. Bizleri yurt dışında gururlandırıyor. Kendisi bizim için çok önemli, yurt dışına çıkışın önünü açan bir değerdir. Kaptana yapılanlar yanlıştı. Geri gelmesine çok sevindim. Aramızda da ağabey kardeş ilişkisi vardır. Arda ağabeyin uzun yıllarda bizimle kalacağını düşünüyorum."