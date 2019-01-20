Ozan Tufan siftah yaptı, Alanyaspor kazandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOzan Tufan siftah yaptı, Alanyaspor kazandı
GeriFutbol Ozan Tufan siftah yaptı, Alanyaspor kazandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
20.01.2019 - 18:16, Son Güncelleme:

Ozan Tufan siftah yaptı, Alanyaspor kazandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ozan Tufan siftah yaptı, Alanyaspor kazandı

Spor Toto Süper Lig’in 18. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 2-0’lık üstünlüğüyle sonra erdi.

Hakemler: Mete Kalkavan , Esat Sancaktar , Süleyman Özay ,

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz , Merih Demiral , Cenk Ahmet Alkılıç , Fabrice N'Sakala , Giorgos Tzavellas , Lucas Villafanez (Ozan Tufan dk. 46 ), Junior Fernandes (Taha Yalçıner dk. 77 ), Ceyhun Gülselam , Djalma Campos , Efecan Karaca , Papiss Cisse (Josef Sural dk. 85 ?)

Yedekler: Ufuk Ceylan, Steven Caulker, Barış Başdaş, Hasan Ayaroğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar , Ziya Erdal , Douglas , Mattias Bjarsmyr , Paul Papp , Sergiy Rybalka , Delvin Ndinga , Emre Kılınç , Gabriel Torje (Fousseni Diabate dk. 64 ?), Hakan Arslan (Erdoğan Yeşilyurt dk. 90 ?), Muhammet Demir

Yedekler: Sergio Rochet, Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Arouna Kone

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Campos (dk. 36), Junior Fernandes (dk. 45+1) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr, Muhammet Demir (Sivasspor)

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 

2. dakikada Cenk’in ara pasında topla buluşan Cisse arka direğe ortasında Fernandes’in kafa vuruşu direkten döndü. Ardından Efecan şutu üsten auta gitti. 

23. dakikada sol kanattan Emre Kılınç'ın ortasını ön direkte Merih uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Rybalka'nın sert şutu üstten auta çıktı. 

36. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Campos'u Ziya Erdal yere düşürünce hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Campos, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0 

45+1. dakikada Campos’un pasında sağ korner noktasında topu kontrol eden Efecan rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi. Efecan beklemeden kaleye doğru pası tüm oyuncuları geçerek arka direkte Fernandes ile buluştu. Bu oyuncunun ise gelişine plase vuruşu ağlarla buluştu. 2-0 

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Cenk Ahmet'in savunma arasına gönderdiği pas ile bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse'nin şutu üstten auta çıktı.

53. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Rybalka kaleye doğru sert şutunda Haydar'ı geçen top direkten döndü.

62. dakikada sağ kanattan arka direğe gönderilen ortayı Fernandes altı pas dışına indirdi ve Ozan Tufan'ın müsait pozisyonda ters ayağı ile yaptığı vuruşta top kaleci Tolgahan'da kaldı.

80. dakikada savunmadan aldığı pas ile ilerleyip rakibini de geçen Ozan Tufan, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve sert şutunu iki hamlede Tolgahan kurtardı.

90. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan Ozan Tufan'ın kullandığı köşe vuruşu sonrasında Merih'in sağ çaprazdan yaptığı ters ayağı ile gol vuruşunu Tolgahan çeldi.

90+4. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Taha Yalçıner gol vuruşunu yaptı ve topu da ağlara gönderdi ancak arkadaşının pozisyonunun ofsayt olmasından dolayı gol geçersiz sayıldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ozan Tufan siftah yaptı, Alanyaspor kazandı

Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte maçın 11'leri

İşte Hasan Şaş'ın söylediği transferler!

Milan ve Juventus 'CANLI' yayında! iddaa'da öne çıkan ise...