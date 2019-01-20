Ozan Tufan siftah yaptı, Alanyaspor kazandı
Spor Toto Süper Lig’in 18. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 2-0’lık üstünlüğüyle sonra erdi.
Hakemler: Mete Kalkavan , Esat Sancaktar , Süleyman Özay ,
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz , Merih Demiral , Cenk Ahmet Alkılıç , Fabrice N'Sakala , Giorgos Tzavellas , Lucas Villafanez (Ozan Tufan dk. 46 ), Junior Fernandes (Taha Yalçıner dk. 77 ), Ceyhun Gülselam , Djalma Campos , Efecan Karaca , Papiss Cisse (Josef Sural dk. 85 ?)
Yedekler: Ufuk Ceylan, Steven Caulker, Barış Başdaş, Hasan Ayaroğlu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar , Ziya Erdal , Douglas , Mattias Bjarsmyr , Paul Papp , Sergiy Rybalka , Delvin Ndinga , Emre Kılınç , Gabriel Torje (Fousseni Diabate dk. 64 ?), Hakan Arslan (Erdoğan Yeşilyurt dk. 90 ?), Muhammet Demir
Yedekler: Sergio Rochet, Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Arouna Kone
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Campos (dk. 36), Junior Fernandes (dk. 45+1) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr, Muhammet Demir (Sivasspor)
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Cenk’in ara pasında topla buluşan Cisse arka direğe ortasında Fernandes’in kafa vuruşu direkten döndü. Ardından Efecan şutu üsten auta gitti.
23. dakikada sol kanattan Emre Kılınç'ın ortasını ön direkte Merih uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Rybalka'nın sert şutu üstten auta çıktı.
36. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Campos'u Ziya Erdal yere düşürünce hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Campos, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
45+1. dakikada Campos’un pasında sağ korner noktasında topu kontrol eden Efecan rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi. Efecan beklemeden kaleye doğru pası tüm oyuncuları geçerek arka direkte Fernandes ile buluştu. Bu oyuncunun ise gelişine plase vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Cenk Ahmet'in savunma arasına gönderdiği pas ile bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse'nin şutu üstten auta çıktı.
53. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Rybalka kaleye doğru sert şutunda Haydar'ı geçen top direkten döndü.
62. dakikada sağ kanattan arka direğe gönderilen ortayı Fernandes altı pas dışına indirdi ve Ozan Tufan'ın müsait pozisyonda ters ayağı ile yaptığı vuruşta top kaleci Tolgahan'da kaldı.
80. dakikada savunmadan aldığı pas ile ilerleyip rakibini de geçen Ozan Tufan, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve sert şutunu iki hamlede Tolgahan kurtardı.
90. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan Ozan Tufan'ın kullandığı köşe vuruşu sonrasında Merih'in sağ çaprazdan yaptığı ters ayağı ile gol vuruşunu Tolgahan çeldi.
90+4. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Taha Yalçıner gol vuruşunu yaptı ve topu da ağlara gönderdi ancak arkadaşının pozisyonunun ofsayt olmasından dolayı gol geçersiz sayıldı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
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