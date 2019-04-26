Ozan Tufan sezon öncesi kampla dönüyor!
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'la ilgili yeni bir karar daha alındı.
Alanyaspor'a kiralanan ve burada Sergen Yalçın'la form tutan genç futbolcunun gelecek sezon yapılanmasında kadroda düşünüldüğü öğrenildi
Sezon başında Phillip Cocu ve Damien Comolli'nin kararıyla kadro dışı bırakılan Ozan, sonrasında Alanyaspor'a transfer olmuştu.
Gerek idmanlarda gerek maçlarda gösterdiği performansla yeniden göze giren Ozan'ın gelecek sezon öncesi kampa katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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