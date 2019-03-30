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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.03.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Ozan Tufan: "Sergen hocaya borcumu ödemek istiyorum"

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Ozan Tufan: "Sergen hocaya borcumu ödemek istiyorum"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Ozan Tufan, sosyal medya aracılığıyla kullancıların sorduğu soruları yanıtladı.

Alanyaspor'da Sergen Yalçın ile birlikte yeniden kendini bulduğunu ifade eden Ozan Tufan, sık sık gündem olan dövmeleri hakkında da konuştu. İşte Ozan Tufan'ın sorulara verdiği yanıtlar:

Aytemiz Alanyaspor'da kendini buldun mu?

Alanya'da kendimi buldum. Bir futbolcu maç oynadığı zaman iyi yerlere gelir. Sergen Hoca ile birlikte kendimi bulduğumu düşünüyorum.

Kendine güveniyor musun?

Kesinlikle evet. Sahada artık kendime daha çok güveniyorum ve kendimi özgür hissediyorum.

Kariyerinde geçirdiğin bu zorlu süreci Sergen Hoca ile nasıl atlattın?

Sergen Hoca ile saha dışında bunları konuşarak problemleri çözdük. Sergen Hoca'nın bu konuda büyük destekleri oldu ve yeniden kendimi bulmama yardım etti.

Sergen Yalçın ile çalışmak nasıl bir duygu?

Sergen Hoca çok komik ve pozitif bir insan. Her gördüğümde tebessüm ediyor. Ben de onu görünce idman şevkim artıyor. Beni de takıma aldı ve ona olan borcumu ödemek istiyorum.

Ozan Tufan: Sergen hocaya borcumu ödemek istiyorum

Kendini 6 numarada mı yoksa 8 numarada mı rahat hissediyorsun?

Kendimi ne defansif, ne de ofansif olarak görüyorum. Box to box oynadığımda kendimi daha iyi hissediyorum. Bu devirde hem ofansif, hem de defansif oynamak gerekiyor.

Genç yaşta Milli Takım'da oynamanın ne gibi avantajı ve dezavantajı var?

Genç yaşta Milli Takım forması giymeye başladım. Üst klasmandaki futbolcularla aynı yerde oynuyorsunuz. Kulübünüze geri dönünce daha özgüvenli oynuyorsunuz.

Avrupa'da hangi ligde oynamayı isterdin?

İspanya.

Dövmelerinin anlamı ne?

Kolumda annemin dövmesi var. Bir keresinde onu ağlatmıştım, onun için göz damlası var. Bir tane de kanat var. Hiçbir anlamı yok. Biri hırs, biri azim... Futbola yansıtamadığım şeyleri böyle yaptırdım. Bir tane yaptırınca gerisi geldi.

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