Ozan Tufan şaşkına çevirdi!
Fenerbahçe'de Ozan Tufan kampa damga vuran isim oldu.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de şu ana kadar kampın en çalışkan ismi Ozan Tufan oldu.
Alanyaspor’da geçirdiği süreç sonrası eski günlerini hatırlatan Ozan, idmanlara ilk çıkan ve sahayı en son terk eden isim olmasıyla dikkat çekiyor.
Yaz dönemi de çalışmalarını ihmal etmeyen genç futbolcu fik görüntüsünü koruyor.
Öte yandan sarı lacivertli takımın sosyal medya hesabı, Emre-Alper ile Ozan-Tolgay kapışmasını yayınladı. Ayak tenisi maçı eğlenceli görüntülere sahne oldu.
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