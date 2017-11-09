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Ozan Tufan sakatlandı

Fenerbahçe'de sakatlar kervanına Ozan Tufan eklendi. Genç oyuncunun durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak.

Ali Naci KÜÇÜK
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Fenerbahçe'de sakatlar kervanına bir oyuncu daha eklendi. Türkiye'nin Romanya ile oynadığı hazırlık maçında Ozan Tufan sakatlık yaşadı. Kenara "sakatlandım, beni çıkartın" diyerek değişiklik isteyen Tufan, Lucescu tarafından 83. dakikada kenara alındı.

Fenerbahçe'de, Alper Potuk ve Neto cezalı, Valbuena, İsla, Mehmet Ekici ve Janssen sakat, Skrtel kulağından rahatsız. Bunun yanı sıra moralsiz olan Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'nın da ilk 11'de çıkma ihtimali zayıf. Aykut Kocaman'ın Sivasspor'da nasıl bir kadro yapısıyla çıkacağı merakla bekleniyor.

 

 

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