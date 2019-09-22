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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.09.2019 - 00:08, Son Güncelleme:

Ozan Tufan: 'İlk kez kaptan olunca uyuyamadım'

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MKE Ankaragücü karşısında takımın başarılı isimlerinden olan Ozan Tufan, müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Sözlerine tribünleri dolduran taraftarlarımıza teşekkür ederek başlayan Ozan Tufan, "Öncelikle buraya gelen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bizi son dakikaya kadar destekleri için teşekkürler. Bugün sahada belki keyifli bir futbol yoktu ama bizim için önemli olan sonuçtu. Derbi öncesi önemli olan iyi bir galibiyetti. Bu açıdan mutluyuz. Yediğimiz basit bir gol var, tabii bunları çalışıp düzeltmemiz lazım ama önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması, Fenerbahçe’nin en iyi yere gelmesi. Biz bugün bunlardan birini yaşıyoruz ve mutluyuz. Kendi adıma gururluyum ve mutluyum. Benden beklenti çok yüksek ve bu beklentiyi karşılamak istiyorum. En iyi yerlerde olmak istiyorum. Fenerbahçe kazanınca ben de çok mutlu oluyorum. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Fenerbahçe’nin kaptanı olarak sahaya çıkmanın apayrı bir gurur olduğunu da dile getiren Ozan Tufan, "Fenerbahçe’de 5. yılıma giriyorum. Kaptanlık benim için de hoş oldu. Çünkü bunun gururu, bunun mutluluğu tarif edilemez. Bana, ‘Yaşasan ne düşünürsün’ diye sorsalar tarif edemezdim. Kaptanlık bandını takınca ayrı bir mutluluk yaşıyorsun. Alanya'da da ilk kez kaptan olunca uyuyamadım. Çünkü Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapmak apayrı bir gurur. Önemli olan kaptanlıktan ziyade Fenerbahçe’nin en iyi yerlerde olması, Fenerbahçe’nin zirvede olmasıdır. Benim için en önemli kural bu. Herkes için de öyledir diye düşünüyorum.” şeklindeki açıklamasıyla sözlerini noktaladı.

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Ozan Tufan: İlk kez kaptan olunca uyuyamadım

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