Ozan Tufan olayının perde arkası

Ünlü menajer Ramadani ile anlaşan Ozan, başka bir menajer tarafından organize edilen transfere kendi menajerini de dahil edince ortalık karıştı.

Fenerbahçe'nin ünlü basketbolcusu Mirsad Türkcan'ın da Ramadani ile ortak hareket ettiği ve bu transfer için devreye girenlerden biri olduğu öğrenildi.



Ayrıca forvet hattında sorun yaşayan ve o bölgeye transfer gerçekleştirmek isteyen Crystal Palace yönetimi bu transferden vazgeçti.

Bundan sonra ne olacak?

Transferin bitimine saatler kaldı. Eğer akşama kadar bir Türk takımı Ozan'ı transfer etmezse, genç futbolcu U-21 takımı ile çalışacak. Çünkü Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı kadroda düşünmüyor.