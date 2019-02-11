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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Spor Arena
11.02.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Ozan Tufan nihayet! 11'de çıktı, göz doldurdu

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Fenerbahçe'den Alanya'ya kiralanan Ozan Tufan, uzun süre sonra ilk kez 11'de görev yaptı. Genç futbolcu Göztepe karşısında başarılı bir futbol ortaya koydu.

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'a kiraladığı Ozan Tufan, dün Göztepe ile oynanan karşılaşmada yeni takımıyla ilk kez 11'de görev aldı.

Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmada genç futbolcunun fiziksel olarak iyi durumda olduğu gözlendi. Ozan, 83 dakikada görev yaptığı karşılaşmada başarılı bir performans  sergilerken, fazla kilolarından kurtulduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Sergen Yalçın kamçıladı

Teknik direktör Sergen Yalçın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "13 aydır futbol oynamamış. Dışarıda kalmış bir futbolcuydu. Onu tekrar bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Ozan'ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz. Çok uzun bir süreç geçirdi. Tekrar içeriye girmesi zaman alacak. Biz de ona zaman veriyoruz ve uygun olan zamanda kullanmaya çalışıyoruz." şeklinde demeç vermişti.

Ozan Tufan nihayet 11de çıktı, göz doldurdu

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