Ozan Tufan nihayet! 11'de çıktı, göz doldurdu
Fenerbahçe'den Alanya'ya kiralanan Ozan Tufan, uzun süre sonra ilk kez 11'de görev yaptı. Genç futbolcu Göztepe karşısında başarılı bir futbol ortaya koydu.
Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'a kiraladığı Ozan Tufan, dün Göztepe ile oynanan karşılaşmada yeni takımıyla ilk kez 11'de görev aldı.
Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmada genç futbolcunun fiziksel olarak iyi durumda olduğu gözlendi. Ozan, 83 dakikada görev yaptığı karşılaşmada başarılı bir performans sergilerken, fazla kilolarından kurtulduğu da dikkatlerden kaçmadı.
Sergen Yalçın kamçıladı
Teknik direktör Sergen Yalçın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "13 aydır futbol oynamamış. Dışarıda kalmış bir futbolcuydu. Onu tekrar bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Ozan'ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz. Çok uzun bir süreç geçirdi. Tekrar içeriye girmesi zaman alacak. Biz de ona zaman veriyoruz ve uygun olan zamanda kullanmaya çalışıyoruz." şeklinde demeç vermişti.
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